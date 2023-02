Gică Hagi amenință FCSB și CFR Cluj: „Suntem cea mai bună echipă din campionat! Vrem să rămânem pe primul loc”

„Regele” a spus că noul obiectiv al echipei este să rămână pe primul loc și și-a lăudat jucătorii pentru evoluțiile pe care le-au avut la meciul cu FCSB, scor 3-2 și la partida cu Universitatea Craiova, scor 2-1, declarând că echipele de top marchează goluri multe la fiecare partidă.

Gică Hagi, anunț pentru rivalele Farului la titlu

pentru rivalele Farului la titlu, spunând că echipa sa este cea mai bună din campionat și evidențiându-l pe Denis Alibec, pe care îl consideră un fotbalist fundamental pentru „marinari”: „Obiectivul acum e să rămânem pe primul loc.

ADVERTISEMENT

Noi n-am avut acest obiectiv la începutul campionatului, vrem să rămânem pe primul loc. În momentul de față cred că suntem cea mai bună echipă din campionat și nu greșesc.

Când vrei să fii cel mai bun, trebuie să îți propui să marchezi, nouă ne place să marcăm. Pentru bucuria noastră, în ultimele două etape, ne-am revenit, am văzut un Alibec extraordinar, iar la meciul cu Craiova am avut un copil excepțional, care a jucat foarte bine, dar nu poate încă duce 90 de minute”.

ADVERTISEMENT

„Mazilu a debutat ca mine la 17 ani, a debutat bine și o să rămână. Jucătorul care în momentul de față face diferența și care ne poate ajuta enorm e Alibec, are vârstă, experiență, e un jucător fundamental pentru noi.

Eu trebuie să am alternativă la Alibec și cred că alternativele lui sunt Mazilu și Mateus. Denis are caracterul lui, le ale pe ale lui, uneori iese din ale lui, are orgoliu și ia cartonașe galbene”, a mai spus Gică Hagi, la TV .

ADVERTISEMENT

„Avem alternative, nu stăm într-un jucător!”

„Eu ca antrenor trebuie să găsesc alternative, nu pot să stau într-un jucător. Vorbim foarte mult, să-l întrebați pe el de câte ori a vorbit cu mine de când a venit la echipă. El trebuie să se uite doar la el și să vadă ce face.

Școala te formează, te dezvoltă, noi căutăm ca tinerii să facă pașii normali, pentru că îi ajută să se dezvolte și văzând mai multe lucruri, ajung să facă mai multe lucruri.

ADVERTISEMENT

Mâine se duc la școală tinerii noștri, obligatoriu. Depinde de ei ce note iau, de exemplu Băluță a avut numai 10. Dacă rămâne repetent înseamnă că e iresponsabil și că nu are cum să fie un jucător mare”, a .

ADVERTISEMENT

„Sportivii care au ajuns mari știu că noaptea trebuie să dormi și ziua trebuie să muncești. Nu confundați cu zilele libere și cu tinerețea. Noi am demonstrat că merităm să fim primii, avem un lot tânăr, talentat și cred că avem șansa noastră.

Ne vom bate, ne vom lupta, meciul cu Craiova era decisiv pentru lupta la titlu. Restul echipelor cred că au presiunea mult mai mare decât noi, o să vedem ce o să iasă, băieții știu că sunt buni.

“Petrescu știe să atace, că altfel nu câștiga campionatul”

Echipa mea face și faza a doua, joacă și defensiv, dar la mine trebuie să știi să ataci prima dată și apoi să te aperi. Nu e doar că atac și că mă apăr. Cei care știu să atace devin campioni.

Petrescu știe să atace, că altfel nu câștiga campionatul, a câștigat campionatul pentru că a marcat multe goluri CFR-ul. Prefer să marcăm patru goluri, să fie spectacol, să vină oamenii la stadion.

Probabil Dan pune mai mult accent pe presiune. Cred că echipa mea a primit printre cele mai puține goluri din campionat, deci facem și faza defensivă”, a mai spus „Regele”.