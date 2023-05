Denis Alibec, hat-trick în Farul – Rapid 7-2! A ieșit după 10 etape din criza de goluri: „Nu m-am gândit toată săptămâna”

Denis Alibec a recunoscut că începutul perfect de meci a fost cheia jocului contra Rapidului: „Am început meciul foarte bine, de aceea cred că am reușit să câștigăm. I-am luat prin surprindere cu golul acela din minutul 2 și am reușit să tot marcăm. Am zis să joc dezinvolt, nu m-am gândit la gol. Era presiune, știam că Rapidul e o echipă foarte bună, dar când marchezi în minutul 2, îți dă un impuls foarte mare tot meciul, ca atacant.

Nu mă mai interesează (n.r.- titlul de golgheter), vreau doar să luăm campionatul. Suntem favoriți și suntem la mâna noastră. Trebuia să schimbăm tricoul după meci, nu am vorbit altceva (n.r.- cu Săpunaru, pe tunel). E un jucător mare, e normal să mai greșească, nu e robot.

Aveam încredere și înainte, chiar dacă am fost puțin dezamăgiți după meciul cu Sepsi. Iau și mingea acasă, dacă mi-o dă magazionerul”, a spus atacantul la finalul meciului, la .