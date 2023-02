Gică Hagi, bucuros după Farul – Sepsi 2-0: „Suntem o echipă foarte bună! La noi rămân faptele”

„Regele” și-a felicitat jucătorii pentru felul în care au evoluat și este pregătit de duelurile tari din play-off, unde „marinarii” țintesc titlul de campioană. Totodată, Gică Hagi vrea ca elevii săi să marcheze mai mult din ocaziile pe care și le fac în timpul meciurilor.

Gică Hagi, bucuros după Farul – Sepsi

Gică Hagi a fost bucuros după victoria obținută de , lăudându-și jucătorii pentru felul în care au evoluat: „Jucătorii au făcut un meci extraordinar și noi, staff-ul, am ales bine tactica. Merităm să fim acolo sus!

În a doua repriză am cedat puțin și nu am mai făcut acea presiune pe care am făcut-o în prima repriză. În prima repriză am făcut o presiune bună. În a doua repriză am cedat puțin, nu am jucat ca în prima repriză și e periculos să nu fim la nivel bun cu o echipă ca Sepsi.

Mazilu e pe drumul bun, e serios, foarte talentat, se adaptează la ritmul și intensitatea primei ligi. Ca el mai avem și alții, el iese în evidență pentru că marchează și o face foarte bine”.

„De-abia a debutat în prima ligă, ușor, ușor o să vină toate și puterea și rezistența, jucăm la 3 zile și o să urmeze să joace mai mult. Kiki era supărat în vestiar că nu i-a fost validat acel gol. E în revenire de formă și ne bucură acest lucru.

Cel mai bine e că avem un lucru foarte bun și că ne ajutăm, jucăm pentru noi, o facem pentru noi și asta e tot ce contează. Ne plac jucătorii polivalenți, care știu și să se apere bine. Suntem o echipă foarte bună, avem jucători buni pe toate posturile”, a mai spus Gică Hagi.

„La noi rămân faptele, nu vorbele!”

„Avem și un portar foarte bun, din păcate se vorbește prea puțin despre el. Eu cred că este un portar foarte bun. La noi rămân faptele, suntem buni și merităm să fim sus și să se vorbească mai mult despre jucători, chiar dacă nu suntem o echipă din București, suntem din provincie, probabil trebuie să ne mutăm în București ca să se vorbească despre noi.

Noi ne vedem de drumul nostru și consider că întotdeauna vor vorbi faptele pentru noi. Jucătorii noștri au ajuns să joace bine pe plan intern, dar și pe plan internațional. Noi ne mândrim, o să vedeți în vară când se va deschide toată academia”, a .

„Toate echipele din prima ligă au jucători de la noi. Ianis e cel mai bun jucător de la Rangers. Răzvan Marin la fel, Drăguș la fel. Asta face Farul, e o echipă care propune mereu jucători.

Tudor Băluță a avut un ghinion enorm să stea accidentat doi ani și să nu joace. Cred că e cel mai bun din campionat. Cred că am cei mai buni trei închizători din România. Noi trebuie să găsim soluții mereu, la Cluj trebuie să găsim alți jucători.

Noi plătim 25 de jucători în lot și când le vin ocaziile, trebuie să arate că merită să joace la noi. O să fie o luptă frumoasă în play-off, ne-am băgat și noi pe-acolo, că nu se aștepta nimeni”, a mai spus „Regele”.