Gică Hagi, fericit după FC Botoșani – Farul 0-0: „Nu mai contează cum am jucat”. Ce obiectiv are în play-off

de pe locul cinci, la egalitate de puncte cu Sepsi. „Marinarii” au evoluat în inferioritate numerică din minutul 77, după ce Grigoryan a văzut al doilea galben.

Gică Hagi, fericit pentru calificarea în play-off: „Nu a contat cum am jucat”

Gică Hagi nu a fost mulțumit de joc după meciul cu ultima clasată, deși : „Trebuie să joci şi în maniera asta pentru a ajunge în play-off! Ăsta era obiectivul nostru, nu a contat cum am jucat. I-am felicitat pe jucători pentru că au muncit.

Am avut o perioadă cu părţi bune şi părţi mai puţin bune, dar e important că s-a terminat cu această intrare în play-off. De acum ne putem gândi la mai mult.

Am făcut tot ce e posibil astăzi. Am jucat împotriva unui adversar bun, eu așa îl consider. Mereu au fost meciuri frumoase aici. Mă bucur că am prins play-off, nu mai contează cum”, a spus antrenorolul lui Farul Constanța la finalul partidei încheiate la egalitate, scor 0-0.

Gică Hagi le-a dat două zile libere jucătorilor de la Farul: „Obiectivul e să încercăm să devenim mai buni”

Gică Hagi a luat o decizie după finalul sezonului regulat: „De luni vom vedea ce va urma, acum avem două zile libere. Strategia noastră în play-off este să câștigăm fiecare meci, să fim cei mai buni!

Am jucat la Botoşani, o echipă care stă foarte bine în teren. Mă bucur că acest egal ne-a dus în play-off. Cu siguranţă obiectivul nostru e să încercăm să devenim cei mai buni. Suntem fericiţi”, a spus „Regele” la .

Gică Popescu, emoții după Botoșani – Farul 0-0: „Din păcate a trebuit să suferim”

Gică Popescu, președintele lui Farul Constanța, a tremurat din tribune pentru calificarea în primele șase echipe din SuperLiga: „Am aşteptat până în ultima etapă, din păcate, că am avut posbilitatea să o mai facem acasă. Din păcate a trebuit să suferim, pentru a face puncte şi pentru obiectiv.

Anul acesta am suferit ca joc, dar şi ca efectiv. Şi în seara asta am avut multe absenţe, accidentarea lui Nedelcu, cartonaş roşu, am muncit mult pentru aest punct.

Sperăm ca în play-off să arătăm diferit. Ne bucurăm pentru punct şi accederea în play-off. Momentan să ne revenim şi să recuperăm cât mai mulţi jucători, apoi să urcăm cât mai sus”, a declarat și „Baciul”.