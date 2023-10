Gică Hagi, idolul lui Giovanni Costantino de la FC U Craiova: „Mi-ar fi plăcut să îi semăn”

Debutul pe stadionul „Ion Oblemenco” speră să îi aducă trei puncte lui Giovanni Costantino, iar tehnicianul oltenilor știe deja că îl așteaptă o misiune dificilă cu trupa lui Mircea Rednic. Italianul a vorbit și despre simpatia pe care i-o poartă lui Gică Hagi, despre care spune că este unul dintre idolii săi.

Giovanni Costantino, înainte de FC U Craiova – UTA Arad: „Atmosfera împinge înspre rezultate pozitive”

și UTA Arad se întâlnesc duminică de la ora 14:00 pe stadionul „Ion Oblemenco”, iar gruparea din Bănie își dorește cele trei puncte. Giovanni Costantino mărturisește că atmosfera din vestiarul oltenilor este excelentă, însă a avut și un mesaj pentru elevi săi.

„La Iași a fost un meci dificil, dar părerea mea este că a fost un debut bun pentru că am jucat cu un om în minus, am recuperat, am înscris și nu am pierdut partida. Trecutul este trecut, ne așteaptă un meci foarte important mâine. Au remizat împotriva Farului, au făcut un meci bun împotriva Rapidului.

Ne așteaptă o partidă mai dificilă, dar jucăm pe teren propriu alături de suporterii noștri și trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru a câștiga cele trei puncte. Mă simt foarte bine, Craiova este un oraș frumos, oamenii sunt drăguți cu mine și absolut tot ce am găsit aici este foarte minunată.

Atmosfera împinge înspre rezultate pozitive. Este un campionat echilibrat, am văzut rezultatul CFR-ului, egalul lui Dinamo. Este un campionat în care orice rezultat este posibil, toată lumea poate să bată pe toată lumea, cee ce poate fi considerat un avantaj”, a declarat Giovanni Costantino.

Giovanni Costantino, despre idolul Hagi: „Golul cu Columbia este la același nivel cu cel al lui Maradona împotriva Angliei”

a mărturisit că Gică Hagi este printre jucătorii săi favoriți, iar „Regele” i-a atras privirea de la Campionatul Mondial din 1994. Acesta așteaptă cu nerăbdare întâlnirea cu Farul Constanța, deși este dornic să îi cunoască și pe rivalii de la CFR Cluj și Rapid.

„Prefer să nu vorbesc cu domnul Bergodi sau Mandorlini pentru că nu aș vrea să împărtășesc din secretele noastre. Aștept acest moment și îmi va face plăcere să stăm de vorbă înaintea meciurilor. Gheorghe Hagi este unul dintre fotbaliștii mei preferați, l-am urmărit la turneul din 1994 din SUA.

Îmi amintesc de Stelea, Răducioiu și el, mi-ar fi plăcut să îi semăn dacă ajungeam la un nivel de top. Golul cu Columbia este la același nivel cu cel al lui Maradona împotriva Angliei.

Sunt sigur că suporterii noștri ne urmăresc chiar dacă nu sunt pe stadion și sper ca într-o bună zi să revină în tribune. Avem trei meciuri importante și trebuie să rezolvăm toate lucrurile înaintea acestor meciuri, obiectivul principal este să așez lucrurile”, a mai spus antrenorul.