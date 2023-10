Giovanni Costantino, un singur reproș pentru jucători la debutul pentru FCU Craiova. Ce a zis de arbitraj

Giovanni Costantino a debutat oficial pe banca celor de la FC U Craiova. , în etapa a 13-a din SuperLiga. La finalul meciului, antrenorul italian a venit cu primele concluzii după partida tensionată din Copou. .

Giovanni Costantino, după cartonașul roșu primit de Lacroix în Poli Iași – FC U Craiova: „Am crezut că vom pierde cu 3-0”

Alin Roman a deschis scorul pentru Poli Iași în minutul 12. Oltenii au egalat în inferioritate numerică în minutul 90, după un șut de senzație al lui Jibril Ibrahim.

Din minutul 66, gazdele au evoluat în superioritate numerică. Lacroix a primit ușor al doilea cartonaș galben din partea lui Iulian Dima după un contact fără intensitate cu Sergiu Buș în apropierea careului.

”Nu am început prea bine partida, dar pas cu pas ne-am revenit. Ne-am făcut planul, dar nu șutăm. Puteam să șutăm de vreo 5-6 ori, dar nu am făcut-o. De fiecare dată Iași a venit pe contraatac și au avut șansa să marcheze.

În a doua repriză a venit acel roșu și am crezut că vom pierde cu 2 sau 3-0. Am făcut câteva schimbări tactice și am jucat bine. Am avut și șansa să marcăm, dar 1-1 este un scor bun pentru situația în care am fost”, a declarat Giovanni Costantino.

Giovanni Costantino, prima impresie după contactul cu fotbalul românesc: „Este intens”

Ulterior, Giovanni Costantino a făcut precizări după primul contact cu fotbalul românesc. Antrenorul italian a vorbit și despre presiunea care a venit odată cu decizia de a accepta să fie antrenorul lui FC U Craiova.

„În România este un fotbal intens. Aici dacă ești condus cu 1-0 ai mereu șansa să câștigi, deci nu am fost surprins că am egalat. Mi-a plăcut atmosfera, chiar dacă stadionul nu a fost prea mare, chiar mi-a plăcut

Presiune este peste tot. Viața antrenorului este plină de presiune, deci nu mă voi speria de nimic. Am acceptat această provocare pentru că am crezut că pot să fac lucruri bune aici”, au fost cuvintele lui Giovanni Costantino.

În urma egalului cu Poli Iași, FC U Craiova a adunat 14 puncte și ocupă locul 11 în clasament, după 13 partide. De cealaltă parte, Poli Iași se află pe locul 9, cu 15 puncte după 13 meciuri. Pentru olteni urmează duelul de pe teren propriu cu UTA Arad.

„Am vorbit cu foști jucători pe care i-am întâlnit în trecut în România, toată lumea mi-a vorbit frumos despre SuperLiga. Un lucru pe care i-am apreciat pe suporteri este că au susținut echipa în fiecare moment până la promovarea în SuperLiga”, a declarat tehnicianul, la conferința de presă de prezentare.