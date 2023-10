Gică Hagi ironizează sistemul cu play-off/play-out: “Plătim prime pentru 3 puncte şi rămânem cu jumătate”

Gică Hagi a ironizat sistemul din campionatul românesc. După primele 30 de etape ale sezonului regulat, echipele, în funcție de clasament, sunt repartizate în play-off și play-out. „Regele” a precizat la FANATIK SUPERLIGA că odată cu startul play-off-ului începe un alt campionat.

„Regele”, despre lupta la titlu în SuperLiga: „Nu se poate vorbi de favoriți”

Gică Hagi consideră că este devreme să vorbească despre echipa favorită la câștigarea campionatului. Totuși, . Roș-albaștrii sunt lideri, cu 29 puncte în 12 partide.

Ulterior, Gică Hagi a ironizat sistemul play-off/play-out. Jucătorii Farului au prime de victorie, însă cele 3 puncte obținute în sezonul regulat se înjumătățesc la intrarea în play-off și play-out.

„FCSB este într-o formă foarte bună. Nu cred că în momentul de față, în perioada în care suntem, se poate vorbi de favoriți și de câștigarea campionatului. În România, din păcate, realitatea e că sunt două campionate.

Hagi, ironic cu sistemul play-off/play-out: “Plătim prime pentru 3 puncte şi rămânem cu jumătate”

Unul în care joci și victoria înseamnă un punct și jumătate și noi plătim prima totală a jucătorilor. Ei câștigă și le dăm bani pentru victorie și ești la jumătate. După aceea începe un alt campionat.

La orice club, cred eu, jucătorii au prime de victorie. Prima se ia la 3 puncte, că e victorie, dar de fapt, la un moment dat 3 puncte înseamnă un punct și jumătate.

Pe acest considerent cred eu că e o greșeală că cineva este favorită în momentul de față. FCSB este cea mai în formă, da”, a declarat Gică Hagi, antrenorul campioanei Farul, la FANATIK SUPERLIGA.

Ce buget are Farul. Anunțul lui Gică Hagi la FANATIK SUPERLIGA

este de 6 milioane de euro. „Regele” a lăudat conducerea campioanei en-titre și a mărturisit că încearcă să mărească veniturile.

“Nu suntem cei mai buni din România pentru că bugetul nu este. La conducători, avem conducători foarte buni, avem președinte, avem vicepreședinte, toți sunt foști fotbaliști.

Încercăm să facem față, vom vedea, ușor ușor să mărim aceste venituri ale clubului care să fie bine pentru club să ne putem bate de la egal la egal cu orice club din România, dacă putem, dacă nu…

Bugetul este la fel ca în anii precedenți, noi nu putem să schimbăm. Noi o luăm în fiecare an, ne clădim, o luăm de la zero, nu putem, niciun leu în plus. Bugetul e în jur de 6 milioane”, a spus Gică Hagi, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

