Gică Hagi, mulțumit după Farul – Sheriff 1-0: „Punem mecanismul în mișcare!”

„Regele” este mulțumit de felul în care au debutat „marinarii” în manșa tur a confruntării din primul tur preliminar Champions League, unicul gol al meciului fiind marcat de către David Kiki, în minutul 56.

Gică Hagi, mulțumit după Farul – Sheriff

Gică Hagi a fost mulțumit după victoria obținută de , scor 1-0, lăudându-și jucătorii pentru meciul făcut: „Știam că aveam un adversar bun, cu mai multă experiență ca noi.

Noi aveam problemele noastre, de care am povestit, dar am mizat pe omogenitatea echipei și prindem ritm și începem ușor, ușor să arătăm mai bine.

Știam că folosesc mai multe echipe, nu e o surpriză pentru noi, știam că trebuie să reacționăm la cum joacă, i-am analizat bine și noi pe ei și ei pe noi. Calitatea jucătorilor a ieșit la iveală.

„Noi am avut noroc? Ei au avut!”

„Orice jucător care anul trecut ne-a făcut campioni este foarte bun. Nu au încă unii minute în picioare, dar își doresc și se formează din nou grupul de anul trecut, punem mecanismul în mișcare.

Noi am avut noroc? Ei au avut, îmi cer scuze, noi am ratat două ocazii mari în primele minute, ce ocazii au avut ei? Noi am avut ocaziile clare singuri cu portarul, trebuia să fie 3-0.

Important e să revenim noi la ritmul și intensitatea de anul trecut. Cei care au jucat azi, rămân la Constanța și mergem cu ceilalți la Hermannstadt”, a .

„Mergem să ne luptăm, să încercăm să câștigăm, avem 30 și ceva de jucători și cred că pot să fac echipe care să se bată de la egal la egal cu oricine.

Nu ai cum să joci 90 de minute la ritmul ăsta, Băluță vine după o accidentare, a trebuit să mai schimb și trebuia să aduc și puțină forță de pe banca de rezerve.

Mazilu e conectat, e cu noi, e tânăr, învață din orice. Au fost antrenamentele normale la U21, nu cred că e nici el în formă 100%, e normal pentru că e greu când se joacă din 3 în 3 zile. A revenit de curând, dar face față, ajunge în poziții bune, crează panică și o să vină și reușita.”, a mai spus „Regele”.