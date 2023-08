Gică Hagi, nemulțumit de apărarea Farului: „Nu jucăm bine!”

Campioana României s-a impus în ambele meciuri cu același scor (3-2), după două partide în care adversarii au condus, însă „marinarii” au reușit să întoarcă scorul și să obțină calificarea.

Gică Hagi, nemulțumit de apărarea Farului

Gică Hagi a fost nemulțumit după meciul retur cu Urartu, scor 3-2, spunând că vrea să schimbe anumite aspecte ale jocului echipei, pentru a nu mai suferi atât de mult.

„Am zis înainte că mi-au plăcut 4-5 jucători de aici. În afara suporterilor noștri, care merită felicitați, vreau să le mulțumesc celor de aici. Am fost tratați foarte bine, au o bază sportiva care seamănă cu a noastră.

Ne asemănăm în anumite lucruri. Jucăm un fotbal asemănător. Cred că noi am fost mai puternici mental în repriza secundă”, a spus Gică Hagi, la conferința de presă după meci.

„Nu jucăm bine din punct de vedere defensiv!”

„Singura noastră problemă de când a început campionatul este că nu jucăm bine din punct de vedere defensiv. Le-am zis să fie conectați! Am luat goluri rapide în ambele reprize.

Sper să schimb lucrul ăsta. E bine că am terminat foarte bine, așa cum am făcut și cu FCSB și am ieșit campioni”, a mai spus .

Urartu a deschis scorul în minutul 11, după un șut de la distanță a lui Nana Antwi, iar în debutul părții secunde, armenii au majorat scorul prin Leon Sabua, iar lucrurile păreau că se îndreaptă spre un dezastru pentru campioana României.

În cele din urmă, Dragoș Nedelcu a redus din diferență în minutul 53, după o centrare perfectă a lui Denis Alibec, iar Alibec reușea să egaleze în minutul 57. Același Denis Alibec a stabilit scorul final în minutul 90+1, când a scăpat pe un contraatac și l-a executat lejer pe portarul armenilor.

Următorul adversar al Farului în turul trei preliminar al Conference League va fi Flora Talinn, campioana Estoniei fiind eliminată din preliminariile Champions League de către polonezii de la Rakow.