Gică Hagi, pregătit să dea asaltul final în SuperLiga. Ce s-a schimbat față de primul titlu cu Viitorul: „Am plănuit cel mai mare obiectiv”

Gică Hagi a vorbit , iar „Regele” fotbalului românesc a dezvăluit de ce această performanță ar fi cu totul diferită față de campionatul câștigat în 2015.

Gică Hagi a planificat ca Farul să se bată la titlu în acest sezon: „Am făcut un grup foarte bun în vară”

Gică Hagi a prefațat ultimele trei etape din play-off-ul SuperLiga: „Cum a fost tot play-off-ul. Meciuri foarte grele, cu echipe foarte bune. E clar că trebuie să ne depășim, să jucăm un fotbal perfect. Să fim buni peste tot, atac sau apărare!”.

Antrenorul „marinarilor” consideră că valoare individuală a jucătorilor ar putea înclina balanța de partea echipei sale sau pentru FCSB ori CFR Cluj: „În detalii. În pregătirea meciului, sunt mici detalii care se schimbă de la meci la meci. Cei care suntem în play-off ne cunoaștem foarte bine unii pe alții, deci doar detaliile fac diferența. Inspirația de moment a jucătorilor poate schimba ceva. Evident că echipa trebuie să joace bine, însă diferența o pot face jucătorii, individual vorbind”.

în așa fel încât rezultatele nu sunt deloc surprinzătoare pentru el, asta deși a adus în mare măsură jucători liberi de contract: „Am făcut un grup foarte bun în vară. Atunci încerci să creezi colectivul, chiar dacă în iarnă mai pot apărea mici schimbări. Totul a stat în planificarea din mai, de anul trecut.

Am plănuit cel mai mare obiectiv, am creionat lotul. E multă muncă și asta mă va aștepta și luna aceasta, nu doar pentru actualul sezon, ci și pentru ce pregătim pentru sezonul viitor”, a mai spus „Regele”, într-un interviu pentru .

Gică Hagi știe de ce jucătorii tineri de la Farul nu cedează sub presiune: „Am impus-o în vestiar”

Deși Farul nu are jucători cu experiența celor de la FCSB și CFR Cluj, Hagi i-a educat în așa fel încât să facă față meciurilor cu mare miză: „La noi oricum există presiune, pentru că vrem să fim cei mai buni. Am impus presiunea asta în vestiar, eu am adus această presiune pentru a fi mai buni. Să ajungem să avem o mentalitate de campioni. Și cred că suntem pe drumul bun”.

Și pentru Gică Hagi obiectivul pentru sezoanele viitoare e clar: „Performanța! Asta e întotdeauna prima idee aici. Să încercăm să fim mereu între primele 4 echipe din România. Toată Constanța iubește Farul, iar noi trebuie să fim mereu cu gândul de a fi cei mai buni. Farul trebuie să fie un brand puternic, iubit de întreaga Dobroge”.

Cupele europene rămâne de asemenea una dintre priorități: „Vrem victorii, vrem performanță! Și poate, la un moment dat, să ieșim cu capul și în Europa. Strategia noastră era să încercăm să fim cei mai buni. E singurul nostru obiectiv. Finalitatea oricărei munci e să fim victorioși.

Asta ne-am dorit. Asta a fost dorința orașului. Cu ideea asta am început, să fim mai buni, orașul avea nevoie de clubul-fanion, Farul. Sper că sunt mulțumiți toți, vrem un club stabil, puternic, al Constanței”.