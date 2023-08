Gică Hagi se înclină în fața lui Budescu după Farul – Flora 3-0: ”Știe să interpreteze fotbalul”

Transferat săptămâna trecută după ce s-a despărțit de Petrolul Ploiești, Budescu a avut parte de un în tricoul ”marinarilor”. El a marcat un gol și a dat o pasă decisivă în succesul în faza campioanei Estoniei.

Budescu, elogiat de Gică Hagi după Farul Flora 3-0

La finalul partidei Farul – Flora 3-0, din prima manșă a turului 3 preliminar al Conference League, Gică Hagi a avut cuvinte de laudă la adresa lui Constantin Budescu și consideră că este jucătorul de care avea nevoie Denis Alibec pentru a da un randament și mai bun.

”Toți suntem fericiți. A trecut o perioadă grea, cu multe meciuri. S-a văzut puțin oboseală în prima repriză, dar calitatea jucătorilor și tot ce am făcut în repriza a doua eu zic că am meritat, cu toate că și adversarii au avut două ocazii clare.

Câteodată ai noroc. Ei nu marchează, noi am marcat. Ne-a ieșit, suntem fericiți și mă bucur pentru jucători. Aveam nevoie de această victorie. Budescu era antrenat, venea după ce a fost în pregătire.

Clar mai are mult din punct de vedere fizic să ridice standardul, dar am contat pe experiența lui. E un jucător care știe să interpreteze fotbalul. Alibec avea nevoie lângă el de unul cu care să înțeleagă foarte bine”, a declarat Hagi.

Hagi îl pune l-a slăbit pe Budescu

”Regele” este conștient că formația sa a luat o opțiune serioasă de calificare după , însă a ținut să le transmită jucătorilor săi că nimic nu este tranșat și trebuie să fie atenți în returul de la Tallinn.

”E cel mai important că nu am luat gol. Clar că victoria e mult mai aproape așa. Budescu e cu noi. El e numărul 10, așa cum am avut înainte Cernat, Eric, Ianis. Sunt jucători care știu să creeze, să inventeze, care au calitate. Pe asta am mizat. E clar că trebuie să muncim, să fie mai iute.

Trebuie să mai și slăbească, iar împreună o să o facem. Are dorință, e motivat și îi place cu noi. Mie îmi plac decarii. Am fost decar și îmi plac decarii. Lor le dau ce au nevoie, adică protagonism și responsabilitate. Trebuie să îl punem în evidență pentru că are calitate mare.

3-0 nu e liniștitor. E o echipă care joacă vertical bine, care joacă și între linii. Sunt foarte înalți și va trebui să pregătim bine fazele fixe. Va trebui să facem un meci. Nu, nu, nu cred că Băluță pleacă. Băluță pleacă numai afară. Nu că eu vreau asta, dar așa înțeleg că el își dorește să plece afară”, a spus Gică Hagi.