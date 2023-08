Budescu, gol și assist la debutul la Farul: ”Cei care m-au criticat se pricep la fotbal”

”Marinarii” , în prima manșă a turului 3 preliminar, și au prima șansă la accederea în play-off. Returul se va juca peste o săptămână, la Tallinn.

Gol la debutul la Farul pentru Constantin Budescu

Adus de Gică Hagi doar de câteva zile la Farul Constanța după ce s-a despărțit de Petrolul Ploiești, Constantin Budescu a avut un debut extraordinar înscriind un gol și oferind o pasă decisivă în duelul cu modesta Flora Tallinn.

În conferința de presă premergătoare întâlnirii, tehnicianul ”marinarilor” a lăsat să se înțeleagă că pe Budescu, considerând că acesta are nevoie de timp pentru a se adapta la noua sa formație.

”Regele”, care a declarat tot timpul că este îndrăgostit de jucătorii tehnici, l-a aruncat totuși pe Budescu în luptă din primul minut, dar startul a fost unul greoi. Nu numai pentru omul de fantezie, ci pentru întreaga echipă.

Farul a avut o primă repriză modestă în care, deși a dominat, nu și-a creat ocazii prea mari de gol. Muștruluiți la cabine de Gică Hagi, ”marinarii” au ieșit mult mai motivați de la vestiare și jucat un fotbal de calitate.

Budescu, prestație de excepție în repriza secundă

Mai întâi, în minutul 48, Budescu a recuperat un balon la jumătatea terenului, i-a pasat din prima lui Alibec. Acesta a pătruns din stânga spre centru și a înscris de la 16 metri lateral cu un șut plasat pe joc la colțul lung.

În minutul 79, Alibec a primit o pasă de la un adversar și a șutat din prima de la 24 de metri, mingea a lovit bara, dar Budescu pe fază a înscris lejer primul său gol pentru constănțeni. La ultima fază, Quieros a stabilit scorul final, 3-0, cu o lovitură de cap după un corner executat de Alibec.

La finalul întâlnirii, Constantin Budescu a vorbit de parteneriatul excelent pe care îl are cu Denis Alibec. ”Ne-am înţeles foarte bine. Mă bucur că ne-a ieşit şi în seara asta. Sper să continuăm aşa. Au fost nişte zile bune, m-au învăţat multe, tactica lor de joc. Încercăm să jucăm fotbal aici şi pentru mine e perfect.

Nu este nicio presiune, au dovedit din nou că se pricep la fotbal (n.r. – cei care l-au criticat). La noi se caută can-can-ul, eu încerc să-mi văd de treabă aici. Sunt aproape de 100%. Mă simt foarte bine, şi fizic la fel, să se bucur şi cei de la televizor. Îmi doresc să ne calificăm în grupe.

Am întâlnit o echipă foarte bună, e bine pentru noi că nu am primit gol şi că am câştigat la o diferenţă mare de scor. Scorul nu e liniştitor, ei au avut multe ocazii, ne bucurăm că nu au marcat”, a declarat Budescu, după victoria cu Flora Tallinn.

Farul, ca și calificată în play-off

Farul este acum favorită certă la calificarea în play-off-ul Conference League înaintea returului care va avea loc joi, 17 august, de la ora 19:00. Întâlnirea din capitala Estoniei va fi transmisă de Digi Sport.

După rezilierea contractului cu Petrolul Ploiești, Gică Hagi a anunțat la FANATIK SUPERLIGA transferul lui Constantin Budescu la Farul Constanța, considerând că este .