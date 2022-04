Gică Hagi şi-a pus la punct jucătorii după Farul – FCSB 0-4: “Să tăcem din gură! Trebuia să-i schimb pe toţi”

La finalul meciului , în etapa a 6-a din play-off-ul Ligii 1, Gică Hagi a oferit o primă reacţie. Antrenorul gazdelor era dezamăgit de înfrângerea suferită în faţa ocupantei locului 2 din clasament.

Reacţia lui Gică Hagi după Farul – FCSB 0-4: “E dureros”

Gică Hagi a fost vizibil nemulţumit de evoluţia jucătorilor lui, care au primit şapte goluri în ultimele două meciuri din campionat, pe teren propriu, 0-3 cu U Craiova şi 0-4 cu FCSB. “Regele” a susţinut că ar fi trebuit să-i schimbe pe toţi cei 11 jucători care au intrat pe teren cu vicecampioana României.

ADVERTISEMENT

“Sunt două meciuri care ne-au arătat o realitate. Mai avem mult de muncit până să ajungem o echipă bună. Trebuie să tăcem din gură după ce am primit şapte goluri acasă.

Am făcut şi lucruri bune în acest an, dar aceste două meciuri ne-au arătat o altă realitate. Pentru toţi este umilitor, suntem în aceeaşi barcă. Jocul are două faze, nu doar când ai mingea în control. Am avut momentele noastre când am arătat că ştim fotbal”, a spus Gică Hagi.

ADVERTISEMENT

Gică Hagi: “Trebuia să-i schimb pe toţi, dar nu pot”

Gică Hagi a făcut prima schimbare în minutul 42, atunci când l-a înlocuit pe Damien Dussaut cu Radu Boboc. Apoi, imediat după pauză l-a scos şi pe Ionuţ Larie, locul acestuia fiind luat de Andrei Ciobanu.

“Echipa a luat şapte goluri acasă, e dureros. Trebuie să găsim soluţii ca să progresăm. Trebuia să-i schimb pe toţi, dar nu pot. Evoluţia lui Damien nu a fost bună, la fel ca şi ceilalţi fundaşi. Toți au jucat prost. Trebuie să mergem pe drumul nostru, care trebuie să fie altfel, în care facem performanță. Am arătat că știm să jucăm fotbal și chiar foarte bine. Nu vorbesc doar de apărare, ci de echipa întreagă”, a mai explicat Gică Hagi.

ADVERTISEMENT

După şase etape, Farul ocupă locul 5, cu 28 de puncte, la 2 puncte în spatele lui FC Voluntari, ocupanta poziţiei a 4-a. În runda următoare, constănţenii se vor deplasa pe terenul lui CFR Cluj.

Gică Hagi l-a pus pe picioare pe Florinel Coman

Florinel Coman a reuşit un meci foarte bun cu Farul, iar la finalul meciului de la Ovidiu , care l-a ajutat cu o declaraţie înainte partidei din etapa a 6-a.

ADVERTISEMENT

“Am citit o declarație a domnului Hagi, cel mai mare antrenor. M-a pus pe picioare! Pentru mine, înseamnă foarte mult. El m-a făcut să am meciul acesta”, a declarat Florinel Coman.