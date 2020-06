Gică Popescu a vrut să investească la Craiova când era la Galatasaray și nu a fost lăsat! Cum l-au arestat militarii când s-a întors la Universitatea

Gică Popescu este un nume care nu mai are nevoie de nicio prezentare. A fost lansat în fotbal de Universitatea Craiova, a fost căpitan al naționalei și al Barcelonei, însă puțini cunosc faptul că fostul mijlocaș de legendă a vrut să investească la clubul din Bănie și nu a fost lăsat, iar istoria transferurilor la Steaua și Dinamo sunt de povestit nepoților.

Povestea transferului la Dinamo și cum a vrut să bage bani la Craiova și nu a fost lăsat

Suporterii Universității Craiova nu-l uită și nu-l iartă pe Gică Popescu pentru că în 2002 a decis să evolueze la Dinamo, marea rivală a oltenilor. Totuși, povestea este mai amplă din acest punct de vedere. Popescu a vrut să-și încheie cariera la Craiova, însă oficialii craiovenilor din acea vreme nu au vrut să-l contacteze: „Nu m-am întors la Craiova pentru că nu am fost dorit. Eu am vrut să-mi închei cariera la Universitatea Craiova, conducerea nu a zis nimic, chiar dacă Emil Săndoi, antrenorul de atunci, le-a zis conducătorilor că aș vrea să mă întorc .

Nu puteam să mă rog de șefii de atunci ca să vin să îmi închei cariera acolo, jucasem și eu la Barcelona și fusesem căpitan și acolo, dar și la națională, aveam și eu un orgoliu al meu. Nu se punea problema banilor, un singur apel era de ajuns să vin.

Eu m-am săturat de această mizerie cu Dinamo. Eu după trei luni petrecute la Dinamo am ajuns dușman, iar alți idoli ai Craiovei au jucat ani acolo și nu au pățit nimic. Am trimis și bani la club, atunci când eram la Galatasaray. Craiova avea probleme și voiam să iau clubul. M-a sunat președintele de atunci, Sergiu Cătuneanu, și mi-a zis ‘lasă banii la mine, că o să-ți dau înapoi. Vezi-ți de treaba ta.’ După aceea mi-a zis tot ce s-a întâmplat. Am vrut ca școala de fotbal „Gică Popescu” să fie ca o pepinieră pentru Universitatea Craiova, dar niciodată nu am primit vreo propunere”, a declarat Popescu la Oltenia TV

În 1988 a fost arestat de comuniști pentru că a vrut să revină la Universitatea Craiova

Gică Popescu a debutat pentru Universitatea Craiova în 1985, atunci când s-a produs un schimb de generație între Craiova Maxima și cei care au urmat să câștige campionatul în sezonul 1990-1991. În 1988, Popescu a prins un transfer la Steaua și a evoluat pentru roș-albaștri în doar 13 meciuri, în returul sezonului 1987-1988. Bucureștenii au profitat în acele momente de influența mai marilor generali, dar aveau și o echipă la care ar fi vrut să evolueze orice fotbalist român, mai ales că reușiseră să câștige Cupa Campionilor Europeni, cu doar doi ani în urmă.

Povestea fascinantă vine după ce fostul căpitan al Barcelonei a decis să se întoarcă la Craiova: „Am avut probleme în momentul când am plecat de la Steaua. Au fost două săptămâni de o tensiune incredibilă, am plecat la 7 dimineața, domnul Țâcă Zamfir a luat harta și am plecat la Govora, fără nicio cazare și am ajuns la o gazdă. Timp de două săptămâni, eu am dormit în pat și dânsul pe jos. Când m-am întors, am primit o foaie că sunt dezertor și am fugit la Vidin și am stat acolo.

Nu am întâlnit nicăieri o dragoste ca a suporterilor craioveni în acea perioadă a anilor 1988-1990. Toată lumea uită că puteam să rămân la Steaua și puteam să primesc o căruță de bani. Nu știu câți oameni și-ar fi pus comuniștii în cap, așa cum am făcut eu. Mi-am asumat un risc enorm și totuși m-am întors.”, a declarat Gică Popescu la Oltenia TV.

Nicolae ”Ţâcă” Zamfir, naşul şi mentorul fostului mijlocaș, a dezvăluit momentul în care Popescu a fost reținut de comuniști: „Nu a spus nici unu la sută din ceea ce s-a întâmplat. A fost arestat de către Ilie Ceașescu, au venit cu mitralierele și l-au luat. A fost amenințat că el este angajat MAPN-ului și nu are voie să plece de la Steaua. A fost arestat în fața mea! Când a ieșit afară cu ordinul de arestare, l-a rupt în fața soldaților.”

„Fiul meu va juca în amicalele cu Universitatea Craiova”

În intervenția avută la Oltenia TV, Gică Popescu a putut să dialogheze cu nașul său, antrenorul emerit Nicolae Zamfir, unul dintre cei mari descoperitori de talente din zona Olteniei. „Nea Țâcă” l-a ochit și pe viitorul căpitan al Barcelonei: „Pe Gică Popescu l-am văzut pe zgura de la „Tineretului”, la un campionat școlar. Am văzut un tânăr șaten-blond, înalt și slăbuț. Am băgat bani și am mers la Calafat. Chiar pierdusem adresa lui Gică Popescu și abia după un an am ajuns la el”

Gică Popescu i-a făcut și o declarație de dragoste nașului său: „Îl iubesc pe Nicolae Zamfir! Singura persoană pe care o puteam alege să-mi fie naș era domnul Zamfir, sunt mândru. Nicholas va juca mâine cu Craiova, îl rog pe Nicolae Zamfir să vină să-l vadă. Eu sper să nu existe accidentări mâine, vreau să vedem la ce nivel sunt jucătorii noștri la amicalele de sâmbătă.”

Președintele Viitorului a vorbit și despre interesul Craiovei pentru anumiți jucători antrenați de Gheorghe Hagi: „Purtăm tratative cu orice club care își dorește vreun jucător de la noi, iar dacă cineva de la Universitatea Craiova ar vrea să cumpere vreun fotbalist de la Viitorul, noi o să fim deschiși și o să ne așezăm la masă.”, a mai declarat acesta.

Gheorghe Popescu, 52 de ani, este un produs al școlii de fotbal craiovene. A evoluat pentru Universitatea în 103 partide și a înscris de 22 de ori. A purtat banderola de căpitan și a evoluat în perioada 1985-1990, dar cu pauza „prilejuită” de transferul la Steaua. În 1990 a venit transferul la PSV Eindhoven, apoi a mai evoluat la Tottenham, Barcelona, Galatasaray, Lecce, Dinamo și Hanover 96.