Gică Popescu a făcut pe care a primit-o în luna martie 2014, în „Dosarul Transferurilor”. Fostul căpitan al naționalei României a recunoscut că primul gând care i-a venit a fost să se sinucidă.

Gică Popescu, dezvăluiri tulburătoare despre condamnarea la închisoare: „Primul gând este să te omori!”

În urmă cu aproximativ 10 ani, Gică Popescu a fost condamnat definitiv de instanţa Curţii de Apel Bucureşti la 3 ani, o lună și 10 zile de închisoare cu executare în „Dosarul Transferurilor”, scandal de corupție care a implicat mai mulți conducători și patroni din fotbalul românesc.

„Baciul” a fost eliberat condiționat în noiembrie 2015. Fostul mare internațional român a recunoscut că, după ce a aflat sentința, i-a trecut prin gând să se sinucidă. , actualmente președinte la Farul Constanța, a avut puterea să meargă mai departe.

„Cel mai important lucru, când ajungi acolo, dar şi cel mai greu în acelaşi timp, este să uiţi ce-ai fost afară. Ăsta este lucrul pe care ni l-a spus directorul când am ajuns acolo. Să începi să-ţi faci tot felul de activităţi, ca să-ţi treacă timpul.

Cel mai greu este să accepţi. Ştii care este primul lucru care îţi vine în cap, când primeşti o astfel de veste? Este să te omori. Primul gând care îţi vine în cap. Crede-mă! Fracţiune de secundă. Unde să fugi?”, a mărturisit Gică Popescu în cadrul .

Care este cel mai mare regret al lui Gică Popescu: „Am suferit mult”

Gică Popescu a primit sentința din partea instanței chiar cu o zi înainte de alegerile pentru postul de președinte al Federației Române de Fotbal, unde se afla pe lista candidaților. Fostul fundaș central de la Steaua sau Barcelona a fost eliberat pe 4 noiembrie 2015.

„Baciul” se simte vinovat pentru moartea tatălui său. Constantin Popescu, tatăl fostului fotbalist, s-a stins din viață la vârsta de 71 de ani, la Calafat, localitatea natală a familiei Popescu. Fostul mare fotbalist a primit o zi liberă pentru a merge la înmormântarea tatălui său.

Gică Popescu trăiește cu vinovăția că i-a grăbit moartea tatălui său, din cauza faptului că a fost condamnat la închisoare. „Tata, model de personalitate. Şi de mândrie. Tata avea o mândrie incredibilă.

O ţinută de oltean mândru. Am suferit mult când l-am pierdut atunci. Era un moment greu şi fără să-l pierd. Da, m-am învinovăţit. Şi acum sunt convins, că dacă nu s-ar fi întâmplat cu mine (), ar fi trăit şi acum.

„N-a suportat umilința. Tata nu era cu biserica”

Vezi cum e cu mândria asta? N-a suportat umilinţa. Tata era un om care nu era cu biserica. Era supărat pe preoţi deoarece, spunea dânsul, că te învaţă să dai, dar ei nu dau niciodată. Era o jumătate de glumă.

Când s-a întâmplat atunci, cu noi, mama îl găsea în genunchi, plângând, cu icoana în mână. Tata, să facă aşa ceva? Niciodată. N-avea treabă cu biserica. Mama era o slujitoare a bisericii. În fiecare duminică la biserică. A cântat în cor. Dar tata n-avea nicio treabă.

După aceea, după ce s-a întâmplat, am avut regrete că am intrat în impresariat. Şase luni de zile, atât. Da, am greşit că am făcut impresariat. Asta.(n.r – Ai greşit că ai returnat banii aceia?) Niciodată. Eu am făcut ce trebuia.

Dar eu nu i-am returnat. Eu am plătit impozitul. În fiecare an, făceam declaraţie rectificativă. Veneam la Bucureşti, era o nebunie. Noi eram în străinătate, nu aveam rigurozitatea de acum, cu fiscalişti, avocaţi.

Acelaşi lucru l-am făcut şi atunci. Asta a fost şi opinia ÎCCJ, când pe mine m-a achitat. Apoi, ne-a băgat pe toţi la rejudecare. DNA mi-a cerut pedeapsă cu suspendare şi mi-au dat cu executare”, a mai spus Gică Popescu.

Gică Popescu a achitat suma de 300.000 de euro statului român pentru prejudiciul pe care l-a adus în 2003 în urma transferului lui Lucian Sânmărtean de la Gloria Bistriţa la Panathinaikos.