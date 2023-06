Gică Popescu nu dă înapoi în scandalul cu Edi Iordănescu: „Poate am fost cam dur, dar îmi mențin părerea!”

Fostul căpitan al echipei naționale consideră că a fost puțin cam dur la adresa lui Edi Iordănescu, însă își menține părerea, fiind deranjat de felul în care selecționerul și-a prezentat discursul la finalul confruntării de la Lucerna.

Gică Popescu nu dă înapoi în scandalul cu Edi Iordănescu

în scandalul cu Edi Iordănescu, spunând că își menține părerea: „Mențin tot ce am spus aseară, chiar dacă am fost poate prea dur, motiv pentru care îmi cer scuze. Am făcut unul dintre cele mai slabe meciuri din istoria echipei naționale.

M-a deranjat ieșirea lui Edi Iordănescu, care nu a vrut să recunoască felul în care am jucat. Să ieși și să spui după un meci catastrofal că suntem pe drumul cel bun… m-a deranjat”.

„De aceea suntem în studiourile TV ca să facem o analiză. Mergem în studiourile TV ca să ne spunem părerea. Dacă ieșea și spunea că am avut un noroc incredibil era ceva, pentru că refuz să cred că s-a studiat mult faza de la golul doi când i-a căzut mingea în cap lui Pușcaș.

Se întâmplă să fie momente din astea caraghioase care să ducă la un astfel de deznodământ. Nu poți să spui după două meciuri catastrofale că suntem pe drumul cel bun”, a mai spus Gică Popescu, la TV .

„Băi, Mihăilă, băi, Moruțan, am 15 ani de echipă națională!”

„Evoluția a fost una proastă, nu poți să spui că totul a fost bine, eu nu pot să stau cu mâinile în sân și să ascult astfel de declarații. Băi, Moruțan, băi, Mihăilă, am avut 15 ani de echipă națională ce vreți să ieșim în fața televizorului și să fim penibili să spunem ce bine au jucat? Nu poți aștepta mereu să îi cadă mingea în cap lui Pușcaș, mai trebuie să și jucăm!

E foarte greu să pui probleme când joci un 5-4-1, să te aperi cu Ianis și cu Coman la nivelul fundașilor laterali. În minutul 35, Coman respingea cu capul de la punctul de 11 metri. Nu poți să ai o astfel de abordare și să pui probleme. Toată repriza a doua acolo am stat.

La 2-0, am avut fix aceeași abordare ca în primele minute. Vrem puțină personalitate. De ce plecăm de la premisa că nu putem. Să încercăm să avem o altă abordare. Ne lipsește curajul!”, a .

„Acum ne putem califica, jucăm împotriva Israelului acasă și ne putem duce la patru puncte de ei. Dacă nu batem Israel acasă ce căutăm la Campionatul European? Eu văd foarte încrezător astfel de meciuri, voi sunteți sceptici.

Eu am jucat 150 de meciuri la echipa națională, sunt sigur că pot să am o opinie despre echipa națională. M-am săturat să apărem în studiourile TV și să fim ridicoli să spunem ce bine jucăm. Sunt încrezător pentru locul doi. Dacă jucăm așa, jucăm și cu Andorra și nu câștigăm!”, a mai spus „Baciul”.