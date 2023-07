Gică Popescu, scandal uriaş: “Nu este el în măsură să mă tragă la răspundere”

Gică Popescu a oferit prima reacție după în primul tur preliminar din Liga Campionilor. Președintele campioanei României a explicat eșecul din Moldova și i-a răspuns acid lui Daniel Stanciu, directorul executiv al celor de la FC Argeș.

Gică Popescu, scandal uriaș: „Nu este el în măsură să mă tragă la răspundere”

Înfrângerea celor de la Farul cu Sheriff Tiraspol . Daniel Stanciu, oficialul celor de la FC Argeș, a avut un discurs dur la adresa lui Gică Popescu. Președintele „marinarilor” a fost tras la răspundere, pe fondul ieșirii după remiza dintre România și Elveția, scor 2-2 în preliminariile Euro 2024.

„Știi ce aș vrea? Să zică Gică Popescu acum, cum a ieșit după meciul cu Elveția, să fie la fel de critic, să îmi explice și mie. Acum e momentul cu Farul. Care e realitatea?”, declara Daniel Stanciu după Sheriff – Farul 3-0. Replica fostului mare fotbalist român nu a întârziat să apară.

„În ce calitate e Daniel Stanciu? Nu e el în măsură să-mi ceară mie explicații de ce s-a întâmplat la Farul. Dacă nici noi nu putem să ne dăm cu părerea… M-ai auzit pe mine de când vorbim de 5 minute să-mi laudă echipa?

Am spus tot ce s-a întâmplat, cum am spus și atunci ce am crezut eu legat de echipa națională. Mi-am cerut scuze a doua zi. Nu am știut că va fi deranjat atât de mult (n.r. Edi Iordănescu)”, a declarat Gică Popescu, la .

Gică Popescu, noapte albă cu Gică Hagi la Chișinău: „Am tras anumite concluzii”

După înfrângerea dureroasă cu Sheriff Tiraspol, care a echivalat cu eliminarea din Liga Campionilor, delegația Farului a mers la un hotel din Chișinău. Gică Popescu nu a găsit explicații pentru jocul modest arătat de campioana României. „Baciul” a precizat că a luat mai multe măsuri împreună cu Gică Hagi.

„După meci, delegația noastră a plecat de la Tiraspol la Chișinău. La hotel, am rămas cu Gică până pe la 03:30 pentru a căuta explicații. Am întâlnit o echipă pe care a învins-o la Constanța. Pur și simplu nu înțelegeam ce s-a întâmplat. Am tras anumite concluzii, pe care le vom transmite echipei.

Am avut jucători cu experiență, este inexplicabil modul în care am intrat pe teren, cu frică, fugeam de lucruri pe care le făceam foarte bine sezonul trecut și le-am făcut bine și la Constanța. Eu cred că avem multe lipsuri din punct de vedere fizic, din cauza a ceea ce s-a întâmplat în această vară, cu jucătorii plecați.

Echipa s-a antrenat doar 10 zile împreună. Suntem încă departe de forma în care am terminat sezonul trecut. Eu sper ca această perioadă să nu dureze foarte mult și să încercăm din mers să acoperim acest decalaj fizic. Nu va fi ușor, pentru că ne interesează campionatul, ne interesează Conference League. Trebuie să spălăm imaginea proastă pe care am arătat-o aseară”, a spus Gică Popescu.

Farul va evolua în UEFA Conference League

Farul își va continua parcursul european în turul al doilea preliminar din UEFA Conference League. Campioana României va evolua în meciul tur pe teren propriu, joi, 27 iulie împotriva campioanei Armeniei, Uratru. Returul va avea loc o săptămână mai târziu.

„Am fost obligați să lăsăm jucătorii câteva zile în vacanță, altfel ar fi avut probleme musculare. Jocul a fost pierdut din cauza unor greșeli individuale pe care nu ai voie să le faci, cele de la golurile doi și trei”, a încheiat Gică Popescu.