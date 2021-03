Gică Popescu, sceptic în privința calificării la CM 2022: ”Ne batem doar la locul 2”

Fostul mare internațional Gică Popescu este sceptic în privința calificării echipei naționale a României la CM 2022 și crede că Germania va câștiga grupa preliminară.

”Tricolorii” au început cu dreptul campania de calificare la turneul final și au învins Macedonia de Nord, scor 3-2.

În cea de-a doua partidă din preliminarii, elevii lui Mirel Rădoi vor întâlni puternica reprezentativă a Germaniei, duminică, 28 martie, de la ora 21:45, pe Arewna Națională.

Calificarea naționalei la CM 2022, obiectiv greu de realizat crede Gică Popescu

”Va fi foarte greu ca România să se califice la turneul final. Germania e marea favorită a grupei, nu încape discuție. Noi ne vom bate cu Islanda și cu Macedonia de Nord pentru locul doi”, a declarat Gică Popescu despre lupta pentru calificarea la CM 2022.

”Este mai mult decât frustrant faptul că noi am ajuns să avem un rol neînsemnat în fotbalul mondial. Fostul meu coleg de la națională, Dan Petrescu, a prevăzut că vor veni astfel de vremuri după eliminarea noastră de la turneul final din Franța.

În timp ce, pe vremea lui Ceaușescu, România beneficia de-o muncă excepțională în domeniul creșterii tinerelor talente, acum aceasta lipsește cu desăvârșire”, a mai spus fostul internațional într-un interviu pentru publicația germană Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Gică Popescu, ultimele detalii despre Euro

Apoi, Gică Popescu a vorbit și despre perioadă în care a stat în detenție: ”Cea mai grea perioadă din viața mea. Am fost antrenor de fitness pentru deținuți și am citit foarte multe cărți. N-aș vrea să mă consider ‘țap ispășitor’, altfel ar trebui să vorbesc foarte rău despre țara mea și despre mulți oameni. Și nu vreau. Am tras linie sub acest capitol”.

”Nu se știe încă sigur dacă turneul final al Euro va fi organizat în 12 orașe, așa cum a fost prevăzut. UEFA va da un răspuns până pe 7 aprilie. Oricum, România întreprins și a investit mult pentru a găzdui cele patru meciuri repartizate”, a încheiat ”Baciul”.

