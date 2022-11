Giedrius Arlauskis, absență de ultima oră la Universitatea Craiova. Mirel Rădoi a explicat ce s-a întâmplat cu lituanianul

Universitatea Craiova caută victoria în meciul cu U Cluj care să o aducă pe podium. de pe Ion Oblemenco motivele pentru care Arlauskis lipsește dintre buturile porții.

Giedrius Arlauskis, nici măcar pe banca de rezerve pentru meciul cu UTA Arad

Giedrius Arlauskis a evoluat ca titular în ultimele trei partide din campionat pentru Universitatea Craiova. Cu el pe teren, oltenii au obținut trei victorii în meciurile cu Petrolul, UTA Arad și Sepsi Sf. Gheorghe.

Fostul portar al lui CFR Cluj și FCSB nu se află însă în lot pentru .

Mirel Rădoi, antrenorul echipei finanțate de Mihai Rotaru, a făcut lumină în acest sens înainte de fluierul de start al partidei. Portarul lituanian a acuzat probleme musculare, iar fostul selecționer nu a vrut să riște.

Mirel Rădoi a lămurit problema absenței lui Arlauskis: „Am zis să îi oferim o perioadă liberă”

Locul lui Arlauskis în poarta Universității Craiova a fost luat de David Lazar, titularul de drept până la venirea portarului lituanian în Bănie.

„A acuzat ceva probleme musculare și am zis îi oferim o perioadă liberă pentru a nu risca o accidentare care să îl țină mai mult indisponibil. Hanca și Vînă a fost decizia tactică pentru această partidă”, au fost cuvintele lui Mirel Rădoi înainte de startul partidei cu Universitatea Cluj.

Giedrius Arlauskis a ajuns în tabăra celor de la Universitatea Craiova la începutul lunii septembrie din postura de jucător liber de contract, mutare dezvăluită în exclusivitate de FANATIK.

Mirko Pigliacelli, despre venirea lui Giedrius Arlauskis la U Craiova: „Știam că va veni”

Mirko Pigliacelli a petrecut patru sezoane la Universitatea Craiova de care s-a despărțit în vară. Ajuns în țara sa natală, la Palermo, portarul italian a vorbit pentru FANATIK despre venirea lui Arlauskis la Craiova.

„Universitatea Craiova are doi portari buni. Nu știu dacă aduce un plus (n.r. Arlauskis), nu pot să spun eu dacă aduce un plus sau un minus. Eu am stat acolo patru ani și cred că mi-am făcut datoria, chiar foarte bine.

Am stat foarte bine la Craiova, însă în ultimele șase luni s-au schimbat lucrurile. Știam de mult că o să ajungă Arlauskis acolo”, a declarat Mirko Pigliacelli pentru FANATIK.