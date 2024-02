Gigi Becali a ales echipele pe care le vrea în play-off. „El mi-ar conveni cel mai mult”. Ce spune despre Hagi

Sezonul regular din SuperLiga se apropie cu pași repezi de final, iar toți ochii se îndreaptă acum spre echipele care se luptă pentru ocuparea unui loc în play-off. Bătălia e dură și nu e exclus să avem parte și de surprize, pentru că sunt multe formații cu șanse reale, iar etape de disputat doar 5.

Ce echipe vrea Gigi Becali ca adversare pentru FCSB în play-off. Ce spune de Farul și Gică Hagi

FCSB e singura echipă calificată matematic în play-off în acest moment, dar fără emoții am putea spune că stau și Rapid sau CFR Cluj. Universitatea Craiova și Farul au și ele șanse peste 60% să prindă un loc în primele 6, astfel că ar mai fi disponibilă o singură poziție. Pentru care s-ar bate nu mai puțin de 7 formații, întinse pe distanța a doar 4 puncte: Hermannstadt, Sepsi, U Cluj, Petrolul, Oțelul, UTA și FCU Craiova.

„Cine ați vrea să fie echipele din play-off? A șasea echipă de fapt, că restul sunt cam clare…”, a fost întrebat Gigi Becali de Horia Ivanovici, moderatorul emisiune difuzată LIVE în fiecare luni, marți și vineri, de la 10:30, numai pe site-ul FANATIK.RO.

„Păi a șasea vreau să fie Hermannstadt. Toate îmi convin… Hermannstadt și OSK… Să zicem că și OSK îmi convine, pentru că se bate pe bune, nu există să se dea la o parte Dioszegi. Ala e un om cuminte Dioszegi, nu face blaturi. Sunt ambițioși ungurii. Că sunt și cu ungurii ăilalți și se bat cu ambiție ungurii între ei”, a spus patronul FCSB.

„Pe Hagi l-ati vrea în play-off?”, a continuat moderatorul discuția pe acest subiect, iar oferind și explicații pentru alegerea sa.

„Păi Hagi este în play-off… Păi nu ți-am mai zis că-l vreau pe Hagi în play-off? Îl vreau în play-off, să zicem, ca să nu exagerez, 50 la sută de cât vreau să fiu eu în play-off. Îmi pare rău de Gică…

Dacă respecți fotbalul și munca unui om, trebuie să-l vrei pe Hagi în play-off. Ca Hagi nu mai există nimeni în fotbalul românesc. Muncă, banii lui, chinul lui, toate ale lui. Nu există altul așa”, și-a argumentat decizia Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA, emisiune disponibilă în premieră pe canalul de YouTube Fanatik și pe pagina de Facebook Horia Ivanovici în fiecare luni, marți și vineri, de la ora 17:30.

Adrian Mititelu, primul adversar pe care-l vrea Gigi Becali în play-off: „Se bate cu toți la sânge!”

Totuși, Gigi Becali și-ar dori cu ardoare o altă echipă în play-off, însă e conștient că aceasta are cele mai mici șanse să prindă un loc în primele 6, deoarece are cel mai mic punctaj la ora actuală dintre cele 7 pretendente.

„Mititelu v-ar conveni dacă ar prinde play-off-ul?”, a fost întrebarea care l-a stârnit pe are o ambiție ieșită din comun și s-ar bate cu toți adversarii până la epuizare.

„Mititelu mi-ar conveni mai mult decât toate. Dacă ar fi după mine, nu aș mai ține cont nici de Hermannstadt, nici de OSK, nici de nimeni. Cel mai mult, dacă s-ar putea, Mititelu îmi convine. Că are ambiție și se bate cu toți la sânge.

Peste toți îl vreau pe Mititelu, el e primul. Pentru că Mititelu are orgoliu, vrea să se bată cu toți, să arate și el cutare. Îl vreau pe Mititelu. Că are și echipă.

Dar face el câteodată, de o dă în baltă. Păi Achim ăla, el e dirijorul, el îi ține lui echipa, cum e la mine Șut. Dacă nu-l bagi pe ăla… El câteodată nu-l bagă pe Achim că nu se antrenează, că nu face… Nu-l bagă pe Achim, mănâncă bătaie. Că ăla îi ține toată echipa, înțelegi?

Pe urmă, are el ambiție și nu-l bagă pe Bahassa, că nu a semnat cu el. Bagă-l bă, că are valoare. Se ambiționează cu fundașul ăla dreapta, Negru sau cum îl cheamă… Are niște fixuri de alea oltenești prin care pierde.

Primul și primul pe el îl vreau. Dar nu am zis de el că nu prea are șanse. Deci primul ar fi Mititelu, al doilea Hermannstadt și al treilea Dioszegi. Așa aș vreau eu. Adică oameni care se bat. Deși nu mai am eu nevoie în play-off”, și-a încheiat Gigi Becali intervenția la FANATIK SUPERLIGA.

