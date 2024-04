Gigi Becali a făcut lista de transferuri a FCSB pentru Champions League: “Șapte sau opt jucători”

FCSB este noua campioană a României. Echipa lui Gigi Becali a obținut primul titlu după 9 ani, iar omul de afaceri plănuiește deja sezonul viitor.

FCSB, Campiona Superligii României

și au devenit matematic campionii Superligii. . 30 de mii de oameni au scandat “Campionii! Campionii!”

La finalul partidei, patronul echipei, Gigi Becali, s-a arătat mulțumit de performanța fotbaliștilor săi și a lăudat jocul bun din defensiva campioanei. Visul omului de afaceri este de a duce echipa în grupele Champions League și plănuiește o campanie de transferuri impresionantă în vara aceasta.

Becali vrea să își facă echipă de Champions League

Becali a vorbit la despre fotbaliștii pe care îi vrea în lotul campioanei din sezonul viitor. Nu mai puțin de 8 fotbaliști ar urma să se alăture FCSB-ului în vara aceasta.

“Nu știu acum lista. Vor fi 7-8 jucători, să așteptăm o săptămână.

Alibec, da. Louis Munteanu încerc, dar nu pot să dau 1 milion și jumătate pe un jucător care mai are 1 an și jumătate contract. ( n.r. despre Huja de la Petrolul) Dacă nu-l cunosc eu, dacă nu-l știu eu, nu e avantaj. Baeten este un jucător interesant care, cât de cât, mă interesează. Kiki, Dacă rămâne liber, da, eu nu mai iau jucători de la Gică, dar dacă rămâne, da.

Mai sunt jucători, normal că mai sunt. Nu îi știe nimeni, nici lui MM nu i-am zis, sunt numai în capul meu. În atac iau 3-4 jucători. Iau și mijlocași și fundași stânga și dreapta. Cam 8 jucători iau. Cât costă, atât dau. Dacă costă 5 milioane, 5 milioane dau.

Lui Otele i-am făcut ofertă de 1 milion, după care am zis 800. Acum nici cu 300 nu-l iau. Nu face față cu echipele mari. Despre Ilie (n.r. Matei Ilie, fundașul celor de la CFR Cluj) n-am vorbit niciodată. A fost la Otele o idee, dar nu mă interesează”, a transmis Gigi Becali în exclusivitate la Fanatik Superliga.

Patronul FCSB-ului a vorbit și despre fotbaliștii pe care dorește să îi păstreze la echipă. Transferul lui Florinel Coman e aproape rezolvat însă Becali vrea să se bazeze în continuare pe fotbaliștii care au pus umărul la câștigarea acestui titlu. Acesta a declarat:

“La Crețu se prelungește contractul încă un an. Racheta, urmează să vedem de acum, are timp. Lui Chiricheș i-am prelungit contractul automat. Are 30 de mii pe lună, aproximativ 400 de mii pe an e contractul”.



FCSB va fi cap de serie în primul tur din Champions League

FCSB va juca în preliminariile Champions League în vara, iar Becali speră să ajungă în grupe după mai bine de 10 ani. Roș-albaștrii nu vor avea o misiune deloc ușoară. Bucureștenii vor intra în competiție încă din primul tur, unde vor fi cap de serie și vor avea adversari relativ accesibili.

Din turul 2 lucrurile se complică. În mod normal, FCSB nu va mai fi cap de serie și ar putea da de adversari tari precum Ludogorets, Ferencváros sau Maccabi Tel Aviv. Tragerea la sorți pentru primul tur va avea loc pe 18 iunie, iar echipa lui Becali va debuta în competiție pe 9-10 iulie.