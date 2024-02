Gigi Becali a comentat transferul lui Rareș Pop la Rapid. „Nu mai aduc jucători sub 1,75m. Șucu copiază strategia mea de acum 15 ani”

Gigi Becali a reacționat după ce rivalii de la , așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate. Patronul de la FCSB spune că Dan Șucu îi copiază strategie din urmă cu 15 ani.

Gigi Becali, despre transferul lui Rareș Pop la Rapid. „Nu mai aduc jucători sub 1,75m. Șucu copiază strategia mea de acum 15 ani”

Giuleștenii nu se mai opresc din transferuri și își asigură viitorul după transferul lui Rareș Pop de la . Gigi Becali l-a observat pe tânărul mijlocaș în SuperLiga, însă a explicat că și-a schimbat strategia de transferuri din ultimii ani.

Gigi Becali spune că Dan Șucu îi copiază strategia din urmă cu 15 ani, aducând cei mai promițători tineri din SuperLiga. Totuși, acesta spune că nu a reușit să o „scoată la cap” prin astfel de mutări și și-a schimbat și politica de transferuri.

Patronul de la FCSB a declarat nu își mai dorește să transfere jucători sub 1,80 m și îi mulțumește rivalului Dan Șucu că l-a transferat și pe Andrei Borza. Acesta a dezvăluit și ce strategie de transferuri folosește în prezent.

„El aplică strategia mea și face bine, acum copiază ce am făcut eu. Numai că eu acum am o altă strategie. Am văzut că nu o scot la cap așa, adică cu vânzare de jucători nu o scot la cap. Deci asta este experiență de 15 ani, mi-am dat seama că nu o scot la cap.

Vinzi un jucător cu cinci milioane și în 10 luni i-ai cheltuit, l-am vândut pe Man cu 11 milioane. Asta este strategia mea acuma, el face bine că ia jucători tineri. Uite cu Borza, mulțumesc cu Borza că l-a luat el că mă ofticam. L-a luat pe Rareș Pop, foarte talentat jucător”, a spus Becali la FANATIK SUPERLIGA, emisiune care poate fi urmărită pe , de la ora 10:30, în fiecare zi de luni, marți și vineri.

Gigi Becali: „Dacă costă 2 milioane îl iau, nu mai iau de 700.000”

„Mi-am adus aminte că am vorbit cu Meme, cine e Rareș Pop. L-am văzut odată, e foarte talentat jucător, numai că eu nu mai iau jucători care au sub 1,75 sau 1,80. Nu mai iau jucători mici de statură, nu mai iau. Nu îl mai punem pe Messi, nu se mai naște ca el.

Ai văzut cum e fotbalul acuma în Europa, nu ai forță te dă la o parte. Petrila are calități, tehnică și execuții, dar degeaba dacă nu are forță.

Că iau cutare, că avem strategie, că jucători români. Dacă e vreunul care costă 2 milioane îl iau eu, nu mai iau de 700.000. Dacă costă 2 milioane îl iau, dacă costă 3 milioane îl iau. Îi las să îi ia el, eu îi iau și îi dau. Vin cinci și opresc unu, iau cinci oprescu unul și patru îi dau afară”, spune patronul de la FCSB.

Gigi Becali: “Dan Sucu COPIAZA STRATEGIA MEA” | Ce spune despre TRANSFERUL lui Rares Pop la Rapid