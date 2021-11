Gigi Becali a decis soarta lui Edi Iordănescu: „Nu îl dau afară acum! De ce să îi dau 500.000 de euro? Mai aștept câteva luni!”

Situația de la FCSB a luat o turnură nouă după ce echipa a remizat, în deplasare, 0-0, cu FC Voluntari, în ultima etapă a turului Ligii I. că Gigi Becali a făcut scandal monstru.

Gigi Becali este nemulțumit că Budescu nu a fost schimbat la pauză cu Voluntari

„Budescu o să plece la vară, vedem ce salarii mai scădem…. Să dau 25.000 pe lună ca să ce? Ce să fac cu el? Dacă facem concurs de exterioare, îl iau primul și îi dau 100.000 pe lună.

El nu vrea să facă fotbal, vrea recital de exterioare, ca să ce? Să te laude comentatorii la televizor: ‘Vai, ce exterior!’. Ce exterior?”, a declarat Gigi Becali imediat după meci.

Finanțatorul FCSB a detaliat, a doua zi. „Nemulțumirea a fost că Budescu a fost schimbat în minutul 66, eu îl schimbam în minutul 30. Edi nu l-a vrut pe Budescu, eu l-am luat, eu l-am vrut.

Nu am crezut niciodată că dă șapte exterioare, că nu a făcut niciodată așa. Nu stăm după Budescu, mă interesează să joace bine echipa”, a spus Gigi Becali.

Gigi Becali a confirmat că Edi Iordănescu are dreptul să reziliere contractul unilateral

Înainte ca Edi Iordănescu , patronul Gigi Becali declara: „Contractul e făcut pe nouă luni. 500.000 de euro dacă reziliez contractul unilateral. Dacă-l dau afară, trebuie să plătesc. Are dreptul să reziliere unilateral, dacă-i cer ceva.

A spus că discutăm de clauze după nouă luni. El vrea 100.000 pentru campionat. (…) I-am făcut tot, tot, tot. El va fi proprietarul echipei. I-am spus lui Argăseală să bage tot ce vrea el în contract”, a spus Gigi Becali, la emisiunea Fotbal Club de la .

Edi Iordănescu a fost sfătuit de avocaţi că nu ar fi oportun să iasă public

În această situație, este evident că Gigi Becali a încălcat unele clauze din contract, iar Edi Iordănescu poate cere rezilierea. Numai că antrenorul nu a avut nicio reacţie publică după tirada din ultimele zile a patronului FCSB, care a criticat jocul echipei.

, tehnicianul a fost sfătuit de avocaţi că nu ar fi oportun să iasă public, chiar dacă patronul a încălcat clauzele contractului.

Dacă Edi Iordănescu va hotărî să ceară desfacerea unilaterală a contractului cu FCSB pentru încălcarea clauzelor, ea va intra în vigoare abia în momentul în care banii vor fi viraţi în contul tehnicianului.

Gigi Becali nu are de unde să-i dea lui Edi Iordănescu jumătate de milion de euro

Doar că patronul FCSB a făcut un mic pas înapoi. „Să presupunem că nu mi-ar mai plăcea ce face Edi. V-aș fi spus de azi că pleacă. Dar de ce să-i dau jumătate de milion de euro? Nu mai bine mai stau câteva luni și gata?

Eu nu am mințit niciodată! Dacă aș fi avut acea discuție cu Edi v-aș fi spus. Dar, eu nu am discutat nimic cu el. Aaaa, că nu-mi place jocul echipei, asta e clar. Dar, nu am dat vina pe Edi”, a spus Becali, pentru .

Becali susține că antrenorul se va bucura de tot sprijinul său până în vară. „Am avut probleme de lot, cu accidentările, dar distanța față de CFR este cea care este. Dacă Edi va câștiga titlul? Nu o să mai zic nimic atunci, va însemna că ați avut voi dreptate, nu eu.

La FCSB nu se va schimba antrenorul cel puțin până la vară”, a mai spus Becali.