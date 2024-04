Gigi Becali a dezvăluit ce i-a transmis lui Mihai Stoica la pauza meciului FCSB – Universitatea Craiova 2-0. De ce a vrut să îl scoată pe Darius Olaru

. Elevii lui Charalambous s-au distanțat la 10 puncte în fruntea clasamentului, principalele urmăritoare fiind CFR Cluj și Universitatea Craiova, ambele cu câte 31 de puncte.

Gigi Becali a dezvăluit ce i-a transmis lui Mihai Stoica la pauza meciului FCSB – Universitatea Craiova 2-0

După partida în care echipa sa a bifat a treia victorie din tot atâtea partide jucate în play-off, Gigi Becali a mărturisit ce i-a transmis lui Mihai Stoica la pauză.

”Nu numai că în control am fost tot meciul, dar am avut și foarte multe ocazii și încă echipa nu este ceea ce vreau. Vreau un atacant în centru, dar și în dreapta. Tavi a fost bunicel, dar nu ceea ce vreau eu pentru Europa.

Eu le-am transmis și la pauză, la 2-0 este câștigat meciul, avem 3 puncte. De ce să am nevoie de golul 3? Pentru ce am nevoie să joc decisiv? Nu am nevoie”, a declarat Gigi Becali la .

Gigi Becali, supărat pe Darius Olaru după FCSB – Universitatea Craiova 2-0

Chiar dacă FCSB este la 10 puncte în fruntea clasamentului, Gigi Becali a declarat că au fost și lucruri care nu au mers cum își dorea în duelul cu Universitatea Craiova.

a dezvăluit că nu i-a plăcut jocul lui Darius Olaru și a fost pe punctul de a-l scoate din teren, chiar dacă mijlocașul este căpitanul echipei.

”Olaru nu a ținut cont. Azi am câștigat meciul fără Olaru. Nu l-am văzut niciodată jucând atât de slab. Nu vreau să zic nimic, e un jucător de mare caracter, dar mai avea puțin și era să fie schimbat. Nu poți da toate mingile la adversar.

Schimbările la pauză sunt și deciziile mele, dar primul 11 ei îl fac. Mă consult și cu ei, dar decizia finală e a mea când e vorba de schimbări”, a mai adăugat Gigi Becali, după FCSB – Universitatea Craiova 2-0.