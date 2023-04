Gigi Becali, așteptat în vestiar înaintea derby-ului FCSB – Farul: „Orice încurajare a patronului ne prinde bine”

Risto Radunovic, unul dintre căpitanii FCSB, a vorbit . Declarații la rece după derby-ul cu CFR Cluj.

Risto Radunovic știe cât de important e meciul cu Farul Constanța: „În caz contrar avem șanse mici la titlu”

Risto Radunovic a fost prezent alături de Octavian Popescu și Andrei Cordea la o acțiune caritabilă la Spitalul Marie Curie, însă internaționalul muntenegrean a vorbit și despre meciul cu CFR Cluj și duelul următor cu Farul.

„Luni avem o partidă importantă cu cei de la Farul Constanța. Nu e decisivă, dar victoria ne aduce mari speranțe, în caz contrar avem șanse mici pentru titlu. Ne dorim să jucăm pe Ghencea, dar primul lucru ar fi să luăm titlul”, a declarat fundașul stânga.

Radunovic a analizat și partida cu CFR Cluj și : „Și noi am discutat că prima repriză nu a fost bună. În partea a doua am jucat ceva mai bine și am reușit să marcăm. Orice încurajare care va veni din partea patronului ne va prinde bine”.

Jucătorul le-a luat apărarea lui Cordea și Miculescu și consideră că toată echipa e responsabilă: „Eu n-am văzut ce a spus patronul și n-am apucat să discut cu Andrei (n.r. Cordea). La un club mare, chiar dacă un jucător are o evoluție mai bună, echipa trebuie să intervină să-l ajute. Noi suntem un grup unit”.

Risto Radunovic, discuție ca între fundași cu Elias Charalambous: „Am schimbat câteva vorbe”

Noul antrenor al FCSB a jucat pe același post cu Risto Radunovic, iar cipriotul a vorbit cu el despre acest lucru: „Elias este un antrenor bun și tânăr. Are 70 de meciuri pentru naționala Ciprului, apoi a avut o experiență în Germania.

Îmi pare bine că a evoluat pe poziția de fundaș stânga și am schimbat câteva vorbe despre cum obișnuia să joace pe acel post”, a concluzionat fotbalistul FCSB.

Gigi Becali vrea să meargă la echipă înainte de meciul cu Farul și pune presiune: „Dacă n-o bați pe Farul acasă n-ai ce să cauți la titlu”

Gigi Becali pune și mai multă presiune pe jucătorii săi înainte de derby-ul cu Farul: „Dacă n-o bați pe Farul acasă n-ai ce să cauți la titlu! Dacă faci un egal, să zicem că mai ai un meci. Ați văzut la City cu nu știu cine, 3-1, 4-0. Ai valoare câștigi meciurile astea. Când este meci decisiv trebuie să le dai 2-3 în plus, să anulezi orice fel de risc.

Dacă nu, ce să mai căutăm. Mă las de fotbal și îmi iau și bani. Ești exclus dacă nu bați acum. Dacă nu dădeam gol, eram gata, la revedere! Valoarea e esențială și decisivă! O să vedeți că ne lăsați să ne pregătim de Liga Campionilor! O să vadă domnul Balint că la toamnă o să fim în grupele Champions League”.

Patronul FCSB vrea să urmeze exemplul lui Hagi și să îi motiveze special pe Florinel Coman și compania: „Farul e o echipă care are un motivator, un păstor, care le spune mereu că sunt cei mai buni. Nu știu ce le zice, dar le-a intrat în cap că sunt cei mai buni. Deci atâta le spune: ‘Voi sunteți cei mai buni!’.

Așa trebuie și eu să mă duc să le spun, dar n-am timp: ‘Bă, voi sunteți cei mai buni! Voi sunteți cei mai buni!’. Asta o să trebuiască să fac eu! O să mă duc și eu acum înainte de meci și o să le zic să înțeleagă că sunt cei mai buni și nu mai intre cu frică pe teren. Că au avut emoții”.