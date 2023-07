”Mă bucură faptul că a intervenit primul ministru, mă amărăște faptul cu cozile și ce se întâmplă la bilete. A, păi altă chestie. Măi Nicușor Dan lasă terenul de fotbal să fie fotbal. Păi ce faci, bă? Tu vrei droguri? Lasă-ne, ia droguri la primărie dacă vrei, lasă-ne cu drogurile bă. A venit pentru drogangeli mă (Guns N’ Roses n.r.). Era frumos cu 50.000 de oameni”, a răbufnit Gigi Becali.

Gigi Becali, atac la Nicușor Dan: “Lasă-ne cu drogurile, bă!”

, Nicușor Dan, anunța cu mândrie că pe Arena Națională vor concerta Guns’n Roses și Depeche Mode. Cu toate acestea, bucuria celor care și-au luat bilete la concert a umbrit-o pe cea a fanilor FCSB, care au fost alungați o perioadă de pe Arena Națională.

Deși concertul Guns’n Roses a avut loc deja pe 16 iulie, iar cel Depeche Mode va avea loc doar pe 26 iulie, Arena Națională devine nefuncțională pentru fotbal, mai ales că gazonul va fi înlocuit în proporție de 40% după aceste concerte, deci alte săptămâni de interdicție de la fotbal. Cert e că Nicușor Dan e extrem de mândru de alegerea făcută, în ciuda criticilor primite de la amatorii de fotbal.

, pe lângă bucuria fanilor, aduc şi o mai mare vizibilitate oraşului. Termenii în care am încheiat contractul sunt rezultatul unui efort administrativ şi a unor negocieri de câteva luni pentru că ne-am dorit mult ca acest acord să fie echitabil pentru părţi. Am mai stabilit prin contract ca, după concert, Emagic Live să înlocuiască 40% din suprafaţa gazonului. Totodată, contractul stipulează că Primăria Capitalei va asigura funcţionarea optimă a utilităţilor şi facilităţilor, pe toată perioada contractuală”, scria pe Facebook Nicușor Dan.

De altfel, cei de la FCSB sunt obișnuiți să fie scoși constant de pe Arena Națională pentru diverse evenimente, mai mult sau mai puțin cunoscute. Un scenariu similar se întâmplă an de an în Cluj-Napoca, unde Universitatea Cluj este alungată din oraș cât timp pe Cluj Arena se desfășoară festivalul Untold. Așadar, nu doar FCSB – Dinamo se joacă pe un stadion la întâmplare, în exil, ci și Universitatea Cluj – Rapid București.

Situația s-ar putea schimba în bine pentru FCSB dacă Gigi Becali își va construi propriul stadion, lucru anunțat în exclusivitate la FANATIK de Mitică Dragomir. ”Are așa ceva în plan. Îți dau în premieră asta. Unde are baza sportivă are vreo 40-50 de hectare de pământ. Ai fost să o vezi? E la nivel de Real Madrid. Peste Barcelona! El acolo are un pământ în față, chiar la stradă și acolo vrea să facă, nu știu dacă are banii necesari, a primit 30-40 de milioane de euro pe pământul ăla și nu l-a dat că vrea să își facă stadion.

De 20-25 de mii de euro. A păstrat pământul ăla pentru așa ceva. Mie mi-a spus că își face stadion. Acum un an de zile. Fac un stadion aici, bag toți banii în asta, dar mai întâi să fac niște biserici”, dezvăluia Dumitru Dragomir în exclusivitate la MAX PROFEȚIILE LUI MITICĂ. Între timp, patronul celor de la FCSB a confirmat aceste informații.

“Eu am în plan să construiesc un stadion. Până la urmă o să trebuiască să o fac. Nu luam în calcul, dar dacă vezi lucrurile astea iau în calcul și asta. Stadionul îl construiesc dacă câștig bani, adică dacă sunt calificări, vânzare de jucători. Nu dau banii de la mine că nu fac un stadion de 5 milioane, fac un stadion de 40-50 de milioane, dacă fac”, a declarat Becali la Digisport.

