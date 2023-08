Gigi Becali, atac la Vasile Dîncu: „Vorbește prostii! Știe să facă jocuri șmecherești politice”

Gigi Becali l-a atacat dur pe Vasile Dîncu și, în același timp, patronul FCSB le-a luat apărarea celor de la CSA Steaua. Fostul ministru al Apărării , considerând că juristul „militarilor” nu și-a dorit niciodată ca CSA Steaua să promoveze. Gigi Becali l-a făcut praf pe Vasile Dîncu la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Gigi Becali, atac la Vasile Dîncu: „Habar nu are de legi. Știe el legi?”

Vasile Dîncu s-a luptat la finalul sezonului trecut pentru ca a României. Fostul ministru al Apărării a propus modificarea Legii Sportului, însă și-a retras inițiativa ulterior. În urmă cu două zile, Vasile Dîncu l-a făcut praf pe Florin Talpan cu care s-a aflat în conflict și în finalul stagiunii precedente.

Gigi Becali a sărit surprinzător în apărarea celor de la CSA Steaua și l-a atacat pe Vasile Dîncu. Patronul FCSB susține că „militarii” nu au nicio portiță pentru a obține promovarea și că acuzațiile politicianului sunt fără fond.

„De Talpan nu trebuie vorbit, altceva. Nu că n-am voie să vorbesc, dar nu trebuie vorbit despre el, săracul. (n.r. promovare CSA Steaua) Nu există portiță, atât. În rest, nu mai vreau să vorbesc. Legal nu există. Ei, săracii, ar face, dar nu există portiță. Eu îi laud, nu-i critic. Oamenii nu au nicio vină că nu există portiță. Dîncu de unde să știe? Dîncu habar nu are de legi. Știe Dîncu legi?

„Dîncu vorbește prostii pentru că nu cunoaște lege”

Dîncu habar nu are. El știe să facă jocuri șmecherești politice, tot felul de intrigi. Ba să bage peste unul, ba peste altul. Când era Condrea că acum nu mai are putere așa mare. Mai are încă influențele pe care le avea înainte în servicii, dar nu mai are așa mare putere.

Vorbește prostii pentru că nu cunoaște lege. Foarte mulți nu cunosc legile, de-aia spun. ‘Domne, că trebuia să promoveze, că nu știu ce’. Păi nu există în lege, n-ai cum să o faci. (n.r. rămâne CSA Steaua în Liga 2) Da. Dacă nu există. Tu nu înțelegi?

Trebuie să faci aceeași pași ca în 1997 sau 1998, când s-a dezmembrat. Trebuie să faci aceeași pași, nu ai ce face. Dacă faci aceeași pași vine cineva și te întreabă, Curtea de Conturi: ‘De ce ai cheltuit dacă faci aceeași pași, pentru ce ai mai făcut-o’.

Oamenii de la CSA nu au nicio vină, nu pot pur și simplu, nu au cum. Nu mai vreau să comentez. Aici le-am luat apărarea de fapt. Le-am luat apărarea că nu au vină oamenii”, a declarat Gigi Becali, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Vasile Dîncu, acuzații aduse lui Florin Talpan: „Îşi face imagine”

Vasile Dîncu nu concepe ideea ca echipele de fotbal din România să nu aibă dreptul la promovare. Dîncu îl consideră pe Florin Talpan principalul vinovat pentru imposibilitatea echipei lui Daniel Oprița de a promova, mărturisind că juristul doar a vrut să își facă imagine.

„Nu mi se pare normal să avem echipe care să nu au posibilitatea de a atinge maximum de performanţă, nu mi se pare normal să nu poată să promoveze clubul Steaua. Dar aici este de vină şi clubul Steaua, pentru că nu a făcut nimic pentru a îndeplini condiţiile de promovare.

Talpan îşi face imagine, în primul rând. Dacă Talpan ar fi avut vreun rezultat, ar fi făcut ceva până acum. În afară de bătălia lui din justiție, nu a făcut nimic. A vrut să rămână clubul așa, pentru a fi mai ușor de manevrat”, a declarat Dîncu, la .

