Gigi Becali a făcut câteva dezvăluiri despre decesul regretatului interpret de muzică populară.

Omul de afaceri susține că tratamentul la care a apelat Petrică Mîțu Stoian nu are nicio legătură cu decesul acestuia.

Becali spune că are unele informații, dar a refuzat să le dezvăluie.

Gigi Becali, dezvăluiri despre decesul lui Petrică Mîțu Stoian: “Nu a murit din cauza camerei hiperbare”

Gigi Becali a vorbit despre decesul cunoscutului interpret de muzică populară. Acesta susține că are informații și știe sigur că Petrică Mîțu Stoian nu a decedat din cauza Latifundiarul nu a vrut să dezvăluia cauza decesului.

“Mîțu Stoian nu a murit de hiperbară, ci de altceva. Nu pot spune mai multe, gata. Nu a murit din cauză că a intrat în camera hiperbară. Nu pot să vă zic mai multe, puteau să vă zică oamenii care mi-au spus și mie.

ADVERTISEMENT

Dar nu are nicio legătură cu clinica. Nu are rost să discutăm. El nu a murit din cauză la hiperbară. Și eu în clinica mea am cameră hiperbară” a declarat Gigi Becali

Acesta a mai precizat că nu îi va ajuta pe anchetatori și nu vrea să dea nicio declarație în acest caz.

ADVERTISEMENT

Ce au descoperit medicii la autopsie

Medicii ar fi descoperit că plămânii artistului au cedat. În raportul preliminat se pare că aceștia au notat că ar fi găsit o barotraumă. Sora lui a vorbit despre ce s-a întâmplat cu regretatul artist.

“El a avut un dosar cu toate actele, ce boli a avut. Trebuia să le fi văzut un medic, să se uite pe ele. Nu ar fi avut voie să intre în acea cabina. Cardiac, după Covid, ar fi trebuit să nu îl lase să intre.

ADVERTISEMENT

Nu au făcut testare, au făcut o ședință (…). Acolo nu au oameni care să se ocupe, să își dea acordul cu privire la un posibil tratament.

Nu erau afectați plămânii. După autopsie, plămânii lui erau maro, nu roz, așa cum sunt ai oricărei persoane, chiar și după ce moare. Înseamnă că i s-au ars acolo, în cabina respectivă, la clinică”, a spus Maria Tărchilă la