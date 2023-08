Patronul celor de la FCSB a comentat aparenta cădere de formă a lui Tavi Popescu, însă e convins că tânărul fotbalist își va reveni în scurt timp și va valora din nou 50 de milioane de euro, așa cum o făcea anii trecuți. ”Tavi Popescu a intrat, a dat gol, credeți că își revine?”, l-a întrebat Horia Ivanovici pe Gigi Becali atunci când patronul FCSB a intrat în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Gigi Becali, discuție cu Tavi Popescu: “I-am zis, să nu mai faci așa!”

, a făcut un gol inventat, păi atunci este un jucător de care să ai nevoie, când ai probleme mari îți inventează ceva”, a răspuns Becali. ”De ce trece prin perioada asta mai slabă?”, l-a întrebat din nou Horia Ivanovici, moment în care patronul celor de la FCSB a replicat: ”Probabil nu știu, nu pot să-mi dau seama, nu știu, el trebuia la vârsta asta să fie foarte puternic, să fie unul dintre cei mai buni din Europa”.

Ulterior, Horia Ivanovici a remarcat cum Tavi Popescu ar putea ajunge să valoreze 10-15 milioane, însă Gigi Becali a demonstrat că nu glumește atunci când cere 50 de milioane pentru fotbalist. ”De 50, nu de 15! De ce să nu fie, nu suntem și noi oameni românii, dacă are unul calitate îl exploatezi la maxim. Am vândut eu ceva sub preț? Man l-am vândut cu 11 milioane, l-am vândut cu 9 milioane jumate pe Chiricheș, a fost vândut cu 7 de Tottenham, eu vând mai bine ca Tottenham.

ei cu 7, Tănase eu l-am vândut cu 3, eu l-am dat gratis, vând mai bine ca ei. Gardoș, care e acolo la voi, am luat pe el 6 jumate, apoi a plecat unde, la Craiova. Vând mai bine ca ei? La început atunci am crezut că iau 50 de milioane cu ochii închiși. De ce? Apăruse ăla, de la Real Madrid. Nu Vinicius, are viteză zici că-i Rolls Royce. Ba nu, la Barcelona. Am zis că dacă pe ăla se vehicula sumele, ăsta al meu e mai bun al meu. Am zis iau 50 de milioane pe el.

Îi trebuie mai multă bărbăție, eu cred că are copilăria, i-a rămas, e mofturos, nu, adică, dorește foarte mult, dar trebuie mai multă bărbăție, pragmatism, puțin mai multă viziune. Nu mă referi că n-are viziune, el trebuie tot timpul dacă ai poziție de pasă, două trei situații, de ce te învârți cu mingea, în loc să driblezi trei inși, dacă tu ai trei situații de pasă.

Când ai pasat, i-ai driblat pe ăia trei că aia sunt lângă tine și ai eliberat pe coechipierul tău. Asta trebuie să explice un antrenor, să-i arate la meci ce ai făcut, să ii arate de 10 de ori faza, să nu mai faci așa. Fotbal știe, fotbal are în sânge”, a transmis Gigi Becali. Așadar, patronul celor de la FCSB crede că tânărul său fotbalist ar trebui să dea dovadă de mai multă maturitate și să nu mai dribleze inutil, astfel va ajunge să fie vândut cu 50 de milioane de euro.

Nu toată lumea din fotbalul românesc îl apreciază pe Tavi Popescu, cel mai recent exemplu fiind declarația lui Marius Șumudică. ”Minusul pe care l-am văzut la FCSB este Octavian Popescu. E opusul la ceea ce s-a întâmplat cu Florinel Coman. A avut niște execuții care l-au făcut să pară un astfel de jucător valoros. Adică nu cu un joc consistent. Octavian Popescu, în opinia mea, nu poate să joace decât bandă stânga.

Să intre pe picior drept și atâta tot. Nu poate să joace număr 10 și nici în dreapta. Nu are aceeași eficiență. Și se bate cu Florinel Coman acolo. Poate și de asta a scăzut în evoluții. Trebuie să îi cauți poziția. Pentru mine nu este număr 10. Trebuie să faci o diferență în momentul ăsta între cum arată Florinel Coman și cum arată Octavian Popescu. Contează asta în duelurile cu adversarii”, declara Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.

