Gigi Becali îi distruge pe Coman și Tănase și bate cu pumnul în masă: „De acum înainte, ordinele mele se execută. Dacă nu, dați-mi banii înapoi!”

FCSB și-a diminuat considerabil șansele de a câștiga titlul de campionă, în acest sezon, după ce a fost învinsă de Farul Constanța, scor 0-2.

În acest moment, trupa lui Toni Petrea se află pe locul 2 din Casa Pariurilor Liga 1, cu 59 de puncte obținute după 28 de meciuri jucate.

Gigi Becali îi distruge pe Coman și Tănase și bate cu pumnul în masă

în termeni duri despre Florin Tănase și Florinel Coman, după înfrângerea cu Farul. Omul de afaceri s-a arătat exasperat de faptul că Octavian Popescu nu a fost lăsat să execute loviturile libere, deși a cerut acest lucru.

Totodată, a anunțat că este dispus să cedeze echipa roș-albastră, dacă, în toamnă, nu se va califica în grupele unei competiții europene.

„Eu nu mai am mentalitatea care a fost pâna acum, că sunt eu la fotbal și dau zece milioane. Eu am acum altă mentalitate. Nu mai consider că dau banii mei fotbaliștilor, ca să joace fotbal.

Păi, ce, eu sunt idiot? Eu îți dau bani să joci fotbal cum îti zice antrenorul, nu să driblezi cum vrei tu. Sau că facem academie și bagam 30 de antrenori acolo și cheltuim bani.

O să mă duc la echipă și o să îi întreb pe Tănase și Coman câți bani au luat. Ați adus voi ceva aici, în casa asta? Eu trebuie să iau niște măsuri. Lichidez ce pot să lichidez.

Păi, ce să-i fac eu lui Keșeru? E supărat, eu ce pot să fac? Vreau 60 de mii pe luna la academie, nu 150 de mii. Aștept să vad ce se întâmpla în toamnă. Daca nu ne calificăm într-o competiție să luăm șase-șapte milioane, să ia echipa cine o vrea, nu mai stau să mă judec cu Talpan.

Dau echipa gratis. iau 5-6-7 jucători și o las. Eu bani nu mai dau, nu există nicio justificare. Coman și Tănase, cine ești tu de nu execuți oridinul meu?! Ordinul meu se execută aici, unde va credeți?!

De acum înainte, ordinele mele se execută. Dacă nu, dați-mi banii înapoi! Dacă eu am zis că bate Tavi Popescu loviturile libere, nu mai bați tu Comane, că tu nu mai știi fotbal! Dacă nu se antrenează, într-un an de zile o să uitați de el.

Cine ești tu Comane? După ce că tu nu stai in ghete, te mai dai și «stăpânul inelelor»?! A ramas numai numele de Coman, dă numai pase la portar", a declarat Gigi Becali, la