Ștefan Baiaram, out tot restul sezonului la Universitatea Craiova! Pierdere mare pentru Costel Gâlcă înaintea derby-ului cu FCSB

Costel Gâlcă are din ce în ce mai multe bătăi de cap din cauza accidentărilor la Universitatea Craiova. Ștefan Baiaram a suferit o ruptură musculară înaintea derby-ului cu FCSB, iar mijlocașul grupării din Bănie ratează sfârșitul play-off-ului din SuperLiga.

Ștefan Baiaram, out tot restul sezonului la Universitatea Craiova! Ce se întâmplă cu atacantul lui Costel Gâlcă

după derby-ul Rapid – Universitatea Craiova, scor 1-2. Ștefan Baiaram intră pe lista accidentaților din care mai fac parte Elvir Koljic, Denil Maldonado și Vladimir Screciu.

Ștefan Baiaram a ieșit accidentat din derby-ul cu Rapid București, iar „decarul” Universității Craiova a efectuat un RMN în ziua următoare. Internaționalul de tineret a resimțit probleme musculare după o pasă în defensivă, iar rezultate examinării medicale nu sunt deloc îmbucurătoare.

FANATIK a aflat în exclusivitate că Ștefan Baiaram a suferit o ruptură musculară și este out pentru restul sezonului din play-off. Accidentarea lui Ștefan Baiaram vine chiar înaintea derby-ului cu FCSB de pe stadionul „Ion Oblemenco”.

Mijlocașul Universității Craiova era într-o formă de zile mari în SuperLiga, unde a scris gol după gol pentru trupa lui Costel Gâlcă. Antrenorul „alb-albaștrilor” va fi nevoit să găsească și o altă soluție pentru regula U21 în lipsa lui Ștefan Baiaram.

Marian Danciu este rivalul pe post al lui Ștefan Baiaram, însă tânărul fotbalist al Universității Craiova a prins din ce în ce mai puține minute în ultima vreme. Acesta a înscris două goluri în tricoul „alb-albaștrilor” în sezonul actual, unul dintre ele aducând cele trei puncte cu Dinamo București.

Ștefan Baiaram și-a dezvăluit secretul: „Am muncit foarte mult”

în ultimele confruntări din SuperLiga. „Decarul” Universității Craiova și-a dezvăluit secretul din spatele reușitelor fenomenale din tricoul „alb-albaștrilor”.

„Am muncit foarte mult, cred că acesta e secretul, între ghilimele, pentru că nu e aşa mare secret. Mă dedic în totalitate atât la meciuri, cât şi la antrenamente. Mă ajută gândul că nu o fac pentru mine, ci pentru echipă, pentru colegi şi pentru suporteri.

Faza de finalizare e ceva la care chiar am lucrat mult în ultima vreme. Fac tot posibilul să ajung cât mai des în careu şi mă bucur că reuşesc şi să înscriu. Știţi cu toţii că am evoluat cam pe toate poziţiile din atac. Sunt multe diferenţe între aceste posturi, fiecare are caracteristicile lui care trebuie deprinse.

Acum joc milocaş dreapta şi mă simt foarte bine. Mă bucură mult faptul că sunt un jucător polivalent şi pot să ajut Ştiinţa din mai multe roluri”, spunea Ștefan Baiaram pentru site-ul clubului.

21 de ani are Ștefan Baiaram

8 goluri a înscris la Universitatea Craiova

1 milion de euro este cota lui de piață, conform transfermarkt