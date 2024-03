Gigi Becali a fost extrem de dezamăgit după , în ultima etapă a sezonului regulat. Niciunul dintre jucătorii „roș-albaștrilor” nu a scăpat de furia patronului. Gigi Becali a vorbit despre Ermal Krasniqi. Deși a fost dorit de patron la FCSB, atacantul kosovar a ajuns în Giulești.

Gigi Becali îl regretă pe Krasniqi după Rapid – FCSB 4-0: “Trebuia să-l iau eu. Am vorbit cu cineva din staff că nu joacă și uite ce a ajuns”

Ermal Krasniqi a fost unul dintre cei mai periculoși jucători ai Rapidului în derby-ul cu FCSB, scor 4-0. Atacantul kosovar după o eroare a lui Luis Phelipe și Ștefan Târnovanu.

La finalul anului trecut, Gigi Becali și Neluțu Varga au negociat transferul lui Ermal Krasniqi în direct la FANATIK SUPERLIGA. În cele din urmă, pentru că a fost sfătuit de un membru din staff, Gigi Becali nu l-a adus pe Krasniqi la FCSB. Internaționalul kosovar a fost , mutare anunțată în exclusivitate de FANATIK.

Gigi Becali îl regretă pe Ermal Krasniqi și susține că nu se va mai consulta cu staff-ul atunci când patronul pune ochii pe un jucător. „Ăsta e gol să-l iei pe care l-a dat Krasniqi? Trebuia să-l iau eu pe Krasniqi. Am vorbit la tine la FANATIK.

Am vorbit cu cineva din staff că el nu joacă la CFR Cluj, dar uite ce a ajuns. În viața mea nu mai fac asta când vreau să iau un jucător. Mi-au povestit oamenii că nu joacă la CFR, că unde joacă în locul lui Coman la FCSB?

Mai te mai consulți și cu staff-ul. Dar acum nu mai fac asta niciodată. Ți-am spus că e cel mai bun de la CFR Cluj”, a spus Gigi Becali, la FANATIK SUPERLIGA, pe Prima Sport 1.

Gigi Becali și-a distrus jucătorii după Rapid – FCSB 4-0: „Coman a fost zero. Olaru a fost șters”

Gigi Becali nu a menajat pe nimeni după înfrângerea umilitoare a FCSB-ului în fața Rapidului. Nici măcar Florinel Coman și Darius Olaru, cei mai buni jucători ai „roș-albaștrilor” în acest sezon, nu au scăpat de furia patronului.

„Florinel Coman a fost zero. Prea cu nasul pe sus. Fiecare a jucat ce a vrut, cum a vrut. Nu s-a jucat combinativ. A intrat Luis Phelipe dribling, dribling și am luat gol. Tavi Popescu primește o minge la centrul terenului și sare mingea din el.

Asta este. Mergem mai departe, ce să facem? Sunt 4 puncte, suntem campioni la 4 puncte, care sunt 5. Nu sunt supărat. Am primit 4 de la Rapid, ce să fac? Să fac glume?

„Nu mă interesează de Dan Șucu. A contat absența lui Ngezana”

„Nu mă interesează de Dan Șucu. Mă interesează de echipa mea, de Coman și Olaru care trebuiau să tragă echipa. Olaru a fost șters, Coman a fost șters.

A contat absența lui Ngezana. Toate au plecat de la 1-0. Bătaia e a lui Târnovanu. Intram 0-0 la pauză și era altceva. După ne-am desfăcut și s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Golul a fost de lângă Ovidiu Popescu.

Mai bine jucam cu Lixandru și cu Baba Alhassan. A fost o ambiție prostească. Ai nevoie de un egal joacă bă la egal! Am vrut să-i batem, că am zis că suntem mult mai valoroși, am zis că sunt slabi, dar uite că nu sunt așa slabi”, au fost cuvintele lui Gigi Becali, la Prima Sport 1.