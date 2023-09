Gigi Becali, în extaz după o nouă victorie a FCSB: „Echipa e mai bună decât cele ale lui Olăroiu și Reghe!”. Ironii pentru Rapid

Patronul vicecampioanei României a ironizat-o și pe Rapid, despre care a spus că nu are nicio șansă la titlu și că FCSB o va spulbera în meciul direct, explicând că giuleștenii nu au jucători valoroși.

Gigi Becali, în extaz după o nouă victorie a FCSB

după o nouă victoria a FCSB-ului, de această dată în Cupa României Betano, contra lui FC Bihor, scor 2-0, lăudându-și echipa:

„Echipa e mai bună chiar decât aia cu Bourceanu și decât Pintilii, e mai talentată decât aia a lui Reghe și chiar decât aia a lui Olăroiu. Fotbalul e mai puternic acum, dar echipa asta e mai puternică decât aia.

Rapid, vă dau cuvântul meu de onoare, că nu mă interesează deloc. Sunt deja șapte puncte distanță, ce să mai faci cu ei, noi jucăm relaxați, ei joacă cu sabia la gât. E diferență mare de valoare între noi și ei”.

„Dacă spui de Craiova, da, dar cu Rapid, nu. Te uiți la jucători și îmi spuneți. Gândiți-vă când faceți comparațiile, nu ignorați niciodată valoarea materială. Uitați-vă cât costă, cum să se bată cu mine, când nu au nici un jucător de un milion de euro.

De Craiova, da, are jucători de milioane de euro, Rapid nu are încă, nu vreau să-i jignesc, nu mă poate surclasa o echipă care a luat de la mine doi fotbaliști de care am vrut să scap, le-am dat și bani să plece.

Trebuie să te uiți la valoare. Ce face Rrahmani? A dat un 11 metri și ăla bătut prost, a mai dat un gol din deviere. Ce faze a reușit el? Să-mi spui de un atacant că are valoare, trebuie să-l văd că e năucitor sau că are o forță incredibilă”, a mai spus Gigi Becali, la TV .

„Ce CFR mi-e teamă și puțin de Craiova!”

„Poți să spui de Tavi la noi, de Coman vorbim, de Olaru, sunt jucători pe care putem să luăm milioane. Pe Compagno am dat 1 milion jumătate. Nu putem să ne comparăm cu ei care nu au un jucător de un milion de euro.

Spun ca o constatare, nu vreau să-i supăr pe oameni, dar spun ce văd. Dacă nu ai valoare individuală, nu ai nici valoare colectivă. La echipa națională a noastră mai pot juca pe forța grupului, e Stanciu care are o valoare mare.

De CFR mi-e teamă și puțin Craiova! Cu CFR cred că ne batem la titlu și cu Craiova puțin. Noi avem avantajul că ei la primul eșec se duc în cap. CFR e contracandidată. Noi avem meci cu Rapid la București, pe care o vom spulbera. Îi batem, la revedere!”, a .

„Toți jucătorii CFR-ului sunt buni, au experiență, dar mă bucur pentru că ei a doua repriză nu mai sunt la fel, de-asta au plecat de la echipele la care jucau. Mi-era teamă cu Rapid să scoată măcar un egal, iar în a doua repriză a avut Rapid 6-7 ocazii.

Îl au și pe Deac, iar Deac nu mai e același jucător, are calitate, dar nu mai e peste tot pe teren, mai stă în anumite poziții, el înainte era pe tot terenul, gata, nu mai poate. Fizic stau foarte bine, dar nu mai sunt la fel”, a mai spus Gigi Becali.