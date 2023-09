Gigi Becali, implicat într-un alt accident rutier: „A început să plângă!”

Gigi Becali a fost implicat într-un accident rutier în urma căruia bolidul său de 500.000 de euro a fost tamponat ușor de către o mașină care nu a păstrat distanța regulamentară.

Becali, implicat într-un accident rutier

“Vreau să vă felicit pentru ceva. Pentru reacția pe care ați avut-o la micul accident. Ați stat în mașină calm, altfel cred că s-ar fi speriat săraca femeie dacă vă dădeați jos din mașină. Ați fost țiplă. ați procedat impecabil. Chiar ca un gentleman”, a început moderatorul Horia Ivanovici discuția cu Gigi Becali la emisiunea



„Păi dar nu a fost, nici nu am simțit nimica. Stai, păi ce din orice nimic să facem scandal? Hai să îți spun, treceam cu mașina și vine o femeie în intersecție și intră în mine. Acum 3-4 luni. A intrat în mine.

A început să plângă că ce a făcut, că sunt probleme. Ea, femeia, tremura. Ea era la niște servicii, era ofițer. Ea spunea că nu știe ce o să se facă, că trebuie să raporteze la servicii, că e ofițer, a început să intre în detalii.

I-am spus că uite cum facem. Nu mai știe nimeni, nici ăia de la servicii. E mașina ta, am semnat eu de la mine de la palat șoferi. Am luat mașina ei, am dus-o la reparat la un garaj, i-am plătit eu reparația, pe mașina mea nu am pus-o să dea niciun ban”, a oferit Gigi Becali amănunte de la un alt accident de circulație în care a fost implicat în urmă cu ceva vreme.

Gigi Becali a mai avut un accident rutier în acest an

Patronul FCSB-ului a mai avut o situație similară în urmă cu câteva luni. Atunci, un alt șofer l-a tamponat pe patronul FCSB-ului în trafic. Becali s-a oferit să plătească daunele și să nu depună plângere la poliție.

“Dacă chemam Poliția trebuia să constate. Ea a zis că trebuie să raporteze ca să nu se supere șefa ei. Și a raportat. Nu spun la ce instituție pentru că nu vreau să aibă belele. I-am dat și șofer să se ducă acasă.

Păi zice cum? Că mașina era praf. Bine era mașină mică, m-a costat vreo 2 mii de euro. Înțelegi? Și mașina mea o plătește asigurarea, lasă că mă dau că sunt eu vinovat. Și atunci femeia a spus că a auzit de mine, dar chiar așa? Chiar așa.

Dacă eu pot să te ajut pe tine… La oamenii puternici nu contează asta. Oamenii puternici fac invers, îi umilesc pe ăia slabi. Eu îi umilesc pe ăia tari și mă smeresc cu ăia slabi. Mă aplec la ăia slabi și le pup picioarele, iar la ăia mari le rup capul”, a spus Gigi Becali.

