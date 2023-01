Gigi Becali intervine în scandalul de la Dinamo: „În locul lor, m-aș fi predat!”. Ce sfat are pentru DDB

Patronul vicecampioanei României este de părere că DDB trebuie să cumpere creanțele creditorilor și să voteze la masa credală ștergerea datoriilor.

Gigi Becali intervine în scandalul de la Dinamo

Gigi Becali a interveni în , FANATIK, oferind și un sfat DDB-ului pentru ce trebuie să facă dacă vor să salveze clubul:

„Văd că tot vorbiți de Dinamo, Zăvăleanu trebuie să vă spună un lucru. La Dinamo sunt 7 milioane datorie, până nu vine o persoană să cumpere creditorii de la masa credală, să ia el creanțele, să șteargă datoriile el nu poate să facă un program să iasă din insolvență la fotbal, nu există așa ceva.

Până nu vine o persoană să dea 2-3 milioane să cumpere creanțele și să șteargă datoriile, pentru că în România se poate… e un fel de hoție legea insolvenței în România. Cum să vii să spui că aduci în fiecare lună ceva și plătești datorii când în fiecare lună se măresc datoriile”.

„DDB trebuie să facă în felul următor. Câți mai sunt creditori? Ei să cumpere creanțele creditorilor și după să voteze la masa credală să șteargă datoriile, că asta înseamnă să ieși din insolvență.

Dacă Șerdean vrea, că el are cel mai mare procent la masa credală, dar el nu vrea pentru că probabil Dinamo mai are ceva fire, mai are baza aia de la Săftica.

El spune că se vinde baza aia și că o vinde să-și mai ia niște bani, așa cred că-și spune el, că altfel nu înțeleg ce mare lucru”, a mai spus Gigi Becali, la TV .

„Badea s-ar pricepe la șmecheria asta!”

„Badea s-ar pricepe la șmecheria asta, dar probabil că Zăvăleanu și cu ceilalți vor să vândă și să scoată ceva.

La mine dacă ar apărea greve, aș ridica mâinile și m-aș preda. Eu dacă văd că nu mai pot, mă predau. Ce demnitate, mă?”, a .

„Omul e fotbalist, muncește, dă-i banii. Eu așa aș spune că nu mai pot, că nu pot să-mi bat joc de oameni să vină la antrenamente că suntem noi deștepți și ne batem joc de voi, nu se poate asta”, a mai spus patronul FCSB-ului.