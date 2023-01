Culisele războiului dintre jucătorii lui Dinamo și Ovidiu Burcă. Mesaje de amenințare primite de cei cinci renegați. Exclusiv

Cutremur la Dinamo, după . Antrenorul și-a atacat jucătorii și le-a bătut obrazul că au venit la Dinamo pentru bani.

Ruptură iremediabilă între Ovidiu Burcă și vestiarul lui Dinamo? Detalii de culise după „marea epurare”

FANATIK a aflat detalii importante despre , iar antrenorul „câinilor” este caracterizat după comportamentul său și declarațiile publice de la conferința de presă drept un „om alunecos rău de tot”.

Cei cinci jucători intrați în dizgrație i-au reproșat faptul că nu au fost nici măcar anunțați direct de antrenor că nu mai intră în vederile sale și în ultimele zile s-ar fi „ascuns”.

și a realizat că singura modalitate prin care se poate întoarce în vestiarul „alb-roșu” e să taie în carne vie și să scoată câțiva jucători drept țapi ispășitori pentru grevă.

Vestiarul lui Dinamo a făcut front comun, însă cei cinci au fost sacrificați de antrenor: „Trebuia să tai ceva ca să te întorci, nu?”, a fost mesajul transmis de unul dintre jucători.

Suporterii lui Dinamo, mesaje de amenințare către jucători și familiile lor

Ba, mai mult, din informațiile FANATIK, suporterii din Peluza Cătălin Hîldan i-ar fi amenințat pe cei cinci jucători intrați în dizgrație, i-au înjurat prin mesaje pe ei și familiile lor, în încercarea de a pune presiune pe ei să renunțe la bani și să își rezilieze contractele. Din această cauză, aceștia se tem să vorbească în spațiul public și nu au oferit nicio declarație.

Ovidiu Burcă s-a temut și el de reacția suporterilor și le-a transmis jucătorilor care nu voiau să revină la antrenamente: „Băăă, dacă aude Bucurică să vezi scandal! Vin suporterii peste noi”. De altfel, magazionerul echipei l-a sunat pe Elias, iar antrenorul lui Dinamo ar fi fugit de la Săftica să nu dea ochii cu liderul PCH.

Jucătorii lui Dinamo consideră că rufele trebuiau spălate în familie, iar tot acest scandal uriaș ar fi putut fi evitat dacă Ovidiu Burcă nu ar fi luat la cald aceste decizii drastice și i-ar fi anunțat pe jucători ulterior că nu mai intră în planurile sale, pentru a nu produce un șoc prea puternic la echipă.

Ei și-ar fi dorit doar o ședință, să discute cu cineva din conducere care să le explice cum se pot rezolva problemele, deoarece simțeau că au fost lăsați de izbeliște. În plus, la momentul declanșării grevei, jucătorii ar fi avut trei salarii restante, deci își puteau depune memorii. Luni, 16 ianuarie, un salariu restant a fost achitat.

Ovidiu Burcă și-a distrus jucătorii la conferința de presă: „Au picat testul loialității!”

Ovidiu Burcă nu i-a menajat niciun moment pe jucătorii lui Dinamo și i-a pus la zid: „Să le fie rușine! Să le fie rușine de ce au făcut zilele trecute! Nu aveau niciun drept să facă ce au făcut. Eu încerc să le dau fotbaliștilor ce se poate mai bun. De când am venit aici nu le-a lipsit nimic jucătorilor. În Liga 1 nu sunt 5 echipe care au condițiile pe care le are Dinamo. Mă refer la tot, de la bucătar propriu, până la chestiile financiare. Deplasări cu avionul, hoteluri de 5 stele.

Ce au făcut jucătorii e o mare pată pe istoria acestui club. Într-o zi au dat cu piciorul la tot ce am făcut în tot sezonul. O întârziere de două luni nu e ceva grav. I-am rugat să aibă răbdare pentru că în această săptămână se va rezolva. Am stricat tot ce am construit. Acest grup de jucători a picat testul loialității față de club, de oamenii care le-au plătit salariile, care le-au trimis mâncare și le-au plătit salariile. Au picat testul loialității! Eu nu accept asta. Sunt foarte dezamăgit.

Acum o săptămână, eu am vorbit despre problemele financiare. Dar jucătorii nu au avut răbdare. Au făcut grevă și nu s-au antrenat. Uitați în ce moment am ajuns. Ne-am întors de unde am pornit și trebuie să o luăm de la început. Față de suporteri și față de club nu aveau voie să facă asta. Am avut impresia că jucătorii nu au venit pentru bani. Nu le cer sacrificii enorme. Am cerut o săptămână de răbdare. Am cerut mult? Nu! Nu aveau niciun motiv să facă ce au făcut!”.

Poziția lui Ovidiu Burcă: „Au făcut invers decât le-am cerut”

„Nu am nimic cu nimeni. Vreau să am lângă mine oameni care să fie motivați, dincolo de aspectul material. La Dinamo nu vii azi pentru bani. Dinamo poate să-ți ofere altele, pentru pasiune, pentru a fi parte dintr-un club imens. OK, facem grevă. Dar până la grevă trebuie să dialogăm. Le-am garantat că în această săptămână vom rezolva. Și au făcut invers față de ce le-am cerut.

De asta sunt supărat. Am muncit ca nebunii în astea 5 luni, eu, staff-ul, fanii, Vlad Iacob, Răzvan Zăvăleanu… Ne spargem creierii pentru a le oferi condiții. Dar nu îi interesează. Mie nu îmi place să fiu șantajat! Suporterilor nu le place! «Noi nu mai ieșim la antrenament!»,,. Cui le spune asta? Oamenilor din DDB care dau din banii lor? Să facă asta la un club unde e un patron. Când au fost bani în club, primul lucru care s-a făcut a fost să dam salariile.

Vreau să rămână lângă mine doar jucătorii care cred în acest ideal, de care ne-am apropiat, deși în vară părea imposibil. Vom continua pe acest drum, dar la acest drum se înhamă oameni care au alte valori. Cine nu acceptă situația e liber să plece! Să își rezilieze contractul”, au fost declarațiile tăioase ale lui Ovidiu Burcă.