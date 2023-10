CSA Steaua a obținut o victorie în instanță cu FCSB privind palmaresul, însă „militarii” se află în continuare în imposibilitatea de a promova în primul eșalon. Victor Pițurcă, sătul de situația din Ghencea, , unde va aduce potențiali investitori. Gigi Becali a oferit o primă reacție.

Gigi Becali, ironic cu Pițurcă după ce a spus că vrea să preia Steaua: „Să dea mai repede drumul la treabă”

Victor Pițurcă a anunțat că plănuiește, împreună cu foștii colegi, să preia Steaua. Ulterior, fostul jucător și antrenor al „roș-albaștrilor” are de gând să aducă oameni cu bani pentru a ajuta la dezvoltarea clubului.

Gigi Becali l-a ironizat pe fostul selecționer. Patronul FCSB a precizat că eforturile lui „Piți” sunt insuficiente, pentru că . „Nu mă interesează ce vrea să facă Victor Pițurcă.

Dar, parcă totuși aș vrea să îi văd eu pe ei, că sunt șase-șapte inși, nu e treaba mea, ce vor face ei la echipă? Vor să conducă și să decidă pe banii altuia? Piți știe bine care e Steaua adevărată, că a fost și antrenor la ea sau nu a fost?

Lăcătuș știe bine care e Steaua adevărată că a fost și președinte la ea sau nu a fost? Să facă tată ce vor. Să aducă și banii lor de acasă dacă vor, dar să dea mai repede drumul la treabă.

Gigi Becali: „Eu în Ghencea am băgat bani, și nu puțini”

Oricum suporterii știu care e Steaua adevărată. Să îi caute repede Piți pe ăia cu milioanele, că repede vor veni ăia să bage milioane și milioane de euro, dar să conducă alții pe banii lor, nu?

Eu îmi vad de treaba mea că nu mai interesează pe mine ce spune unul și altul. Suporterii știu adevărul, iar eu în Ghencea am băgat bani, și nu puțini, iar noi aducem acolo pe stadion multă lume”, a declarat Gigi Becali, conform .

La începutul săptămânii, Curtea de Apel București a venit cu o decizie, care nu este definitivă, în procesul pentru palmares dintre FCSB și CSA Steaua. Virgil Boglea, avocatul FCSB și președintele Asociației „Salvați Steaua”, a explicat în exclusivitate pentru FANATIK ce presupune decizia instanței.

“Este o sentinţă în defavoarea clubului din Liga 1”

După cum am spus şi atunci, s-a pronunţat pentru perioada 2003-2017. Am văzut că respinge ca neîntemeiată folosirea palmaresului pentru perioada 1947-2003 de către FCSB. Pentru perioada 1998-2003 respinge cererea şi asta înseamnă că am păţit exact cum am spus, ca un baton de salam: 1947-2003 este la echipa Armatei, dar atenţie, nu cred că se repercutează asupra noii secţii de fotbal.

Perioada 1998-2003 este la AFC-ul domnului Păunescu şi 2003-prezent este la actuala societate deţinută de Gigi Becali. Nu este neapărat aceeaşi sentinţă. Din punctul meu de vedere, este în defavoarea clubului din Liga 1.

Depinde şi ceea ce îşi doreşte clubul din Liga 1. Noi am reprezentat o comunitate de suporteri. Am avut la un moment dat un dialog cu Gigi Becali, dar nu pot să spun că… Noi Asociaţia Salvaţi Steaua am intervenit pentru a clarifica problemele identitare ale echipei de fotbal.

Nu cred că vom mai merge la Înalta Curte. Probabil că aceasta va fi finalul în procesul palmaresului. Oricum, cel mai probabil în perioada următoare, o să dau un comunicat în legătură cu situaţia”, a explicat Virgil Boglea pentru FANATIK.