după derby-ul pierdut cu Rapid, scor 0-1. Latifundiarul a luat această decizie după ce arbitrajul lui Horaţiu Feşnic i-a provocat insomnii şi a declarat că el nu vrea să îşi pericliteze sănătatea pentru fotbal.

Gigi Becali negociază vânzarea FCSB-ului: “Am un client! Pot obţine 40-50 de milioane de euro”

O săptămână mai târziu, după victoria , Gigi Becali a anunţat că a găsit un cumpărător pentru echipă, un om de afaceri român care oferă 25 de milioane de euro:

ADVERTISEMENT

„Noi am revenit în lupta la tilu… Eu dau interviul asta… Eu am terminat. Am un client cu care negociez. A zis că va oferi 25 de milioane. Dar i-am transmis că nu mai vreau…

Dacă vom câștiga campionatul, pentru că pot obține 40-50 de milioane. Negociez cu el. Dacă suntem campioni, iau 40 de milioane pe echipă. Dacă nu, iau 25. Asta contează foarte mult”, a spus Gigi Becali.

ADVERTISEMENT

“Iau Voluntariul și vin campion în primul an ca să le arăt ce înseamnă să cunoști fotbalul!”

Planul latifundiarului este acela de a prelua o altă echipă din SuperLiga, spunând, mai în glumă mai în serios că va investi la Voluntari şi va lua titlul din primul sezon, cu ilfovenii:

Nu pot spune cu cine negociez. E român, dar nu pot să spun cine e. Nu cred că e mai bogat ca mine. Dar nu trebuie să fii mai bogat ca mine pentru a lua o echipă.

ADVERTISEMENT

Cineva care are 25 de milioane cash, că eu așa vreau, sigur mai are măcar 25. Că doar nu e nebun să aibă 26 de milioane și să dea 25 pentru o echipă. Nu? Dacă luăm campionatul, cer 40.

A zis «Da, domnule. Negociem și asta». Eu am cerut 40, ca să nu o mai dau dacă ies campion. Dar dacă el zice dă 40 de milioane o dau și cumpăr FC Voluntari și ies campion în primul an ca să arăt ce înseamnă să cunoști fotbal”, a spus Becali.

ADVERTISEMENT

FCSB este pe locul doi în SuperLiga, la trei puncte de liderul Farul Constanţa. În această etapă, roş-albaştrii joacă pe teren propriu cu Sepsi Sf. Gheorghe.

ADVERTISEMENT