Gigi Becali nu-l iartă pe Edi Iordănescu: „Se crede cel mai bun din lume, dar e cel mai slab antrenor din istoria echipei naționale!”

, a venit și rândul lui Gigi Becali să pună tunurile pe Edi Iordănescu, fostul antrenor de la FCSB. Patronul vicecampioanei României i-a cerut public demisia selecționerului, care n-a câștigat decât un singur meci din cele patru pe care le-a avut în Liga Națiunilor.

Gigi Becali îl face praf pe Edi Iordănescu: „Dacă ai demnitate, du-te, bă Edi și lasă-ne!”

În etapa a patra din Grupa 3 / Liga B din UEFA Nations League, Românie . „Tricolorii” nu mai suferiseră o astfel de umilință din 14 noiembrie 2017, când Olanda ne-a bătut într-o partidă amicală, iar selecționer era Cosmin Contra.

„Ce pot, mă, tată să mai comentez după aceste umilințe? Vreau doar să-i transmit lui Edi că dacă are pic de onoare…demisia de la prima oră. Dacă ai pic de demnitate, du-te, bă nene Edi și lasă-ne! Ești cel mai slab selecționer din istoria României. Cea mai mare rușine.

Ce mai mare lipsă de demnitate, cea mai mare lașitate. Dar, dacă el se uită în oglindă și se vede cel mai frumos și cel mai tare, atunci ce mai vreți voi de la acest om? El se crede cel mai bun din lume și cel mai bun antrenor.

Nu ascultă de niciun un sfat. După meciul ăsta el trebuie să iasă și să își ceară scuze: Domnilor, sunt depășit, nu mi-am dat seama că sunt slab. Mă iertați! Nu pot să fac față la echipa națională.

Într-un loc normal el trebuie să își prezinte demisia încă de la prima oră a acestei zile. Dar nu e bărbat și nu va demisiona. Are în el cea mai mare lașitate. O să ajungem cu el nu în lumea a treia, ci în lumea a patra, iar Răzvan Burleanu doarme pe el. O să desfacă capsula peste 100 de ani”, a declarat Gigi Becali, conform .

Becali, nemulțumit că FCSB practica un joc urât cu Iordănescu pe bancă

În sezonul 2021-2022, înainte să devină selecționer, Edi Iordănescu a fost antrenor la FCSB timp de 12 meciuri. Acesta i-a părăsit pe roș-albaștri după ce a primit critici din partea lui Gigi Becali, care era .

„Ne-am înțeles. A zis că nu vrea nimic în plus. Doar munca lui. Am vrut să-i dau banii și pe luna decembrie, dar nu a vrut. Am vrut să-i dau banii până la finalul contractului, dar nu a acceptat. Am apreciat asta. Bravo lui! A cerut 500.000, dar și-a dat seama că mai avea câteva luni de contract…

I-am zis ‘Eu nici acum nu înțeleg de unde vine asta cu plecatul …’. Nici acum nu înțeleg… Posibil are ceva la echipa națională! E un antrenor serios, eu nu-l contest. Echipa nu juca, dar nu aveam Coman, Cordea sau Tavi Popescu. Nu aveam nici închizător, Moruțan plecase. Aici îi dau dreptate. Veneau jucătorii și urmau să vină rezultatele. Nu îmi era teamă de rezultate. Eu am spus de joc. Vi se pare că l-am jignit cu ceva?

Am zis că nu sunt mulțumit de joc. Eu nu înțeleg ce s-a întâmplat. E antrenor bun. L-am întrebat pe MM Stoica și zicea ‘Nu am văzut la nimeni așa antrenamente. Muncește ca un nebun’. Eu am zis de joc și asta l-a afectat. Dar ce să fac? Să mint”, declarase Gigi Becali, pentru .