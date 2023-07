Gigi Becali, provocare pentru Peluza Sud Steaua: „Să se bată cu Peluza Nord!”

Patronul FCSB-ului i-a răspuns și lui Florin Talpan, care a spus că FCSB a prejudiciat Clubul Sportiv al Armatei Steaua și a explicat câte meciuri are de gând să lase echipa să joace pe Ghencea în următorul sezon.

Gigi Becali, provocare pentru Peluza Sud Steaua

Gigi Becali a vorbit despre accesul primit de și a explicat că nu îi este frică de Peluza Sud Steaua, anunțând că va face plângeri penale pentru ultrașii care au venit cu sicrie pentru FCSB în fața stadionului Steaua:

„Am plătit vreo 5 milioane pe terenul ăla, mă duc să joc pe Ghencea, acolo unde s-a născut echipa mea și FCSB e Ghencea și mă duc să joc în casa mea.

Văd că există o hotărâre care spune că noi avem palmaresul, că suntem continuatorii. Poate cineva care s-a născut acum un an să aibă 50 de ani? Ei s-au născut de 10 ani.

Mâine vom face plângeri penale să vedem cine a fost cu sicriul și cu măștile. Nu facem pamflete aici, e amenințare cu moartea, treaba e serioasă”.

„Nu mă ies din casă să nu cumva să lovească unul pe unul cu mașina că s-a uitat la Becali. Ia uite-i, vezi cine sunt. Ăia din față trebuie arestați, eu așa cred, legea trebuie respectată!

Nu ți-e frică să ai responsabilitate? Responsabilitate trebuie să aibă jandarmeria și miliția. O să vin în Ghencea când o să vreau, acum nu vrea. Ce mă interesează meciul cu Dinamo, să fie 17-0?

O să vin în Ghencea când o să fie un meci în cupele europene. Să nu cumva să fie motiv de probă de anchetă că am făcut trafic de influență nu mai merg în Ghencea.

Mi-a fost frică vreodată de cineva în viața mea? Nu mă duc, că nu am nicio treabă, de ce să mă duc? Nu știu momentan nimic, doar voi spuneți”, a mai spus Gigi Becali, la TV .

„Ce prejudiciu e? Ei fac abia 10 ani!”

„Voi m-ați informat, eu nu știu. Să spun ceva? Vreți să facem pe bătaie! Să se bată cu Peluza Nord atunci, să vedem cui îi e frică. Să se bată ei 500 cu ăia 50.000 de oameni, dacă vor pe bătaie.

Nu știu nimic, pe cuvânt, am auzit din presă că s-a rezolvat și că se joacă pe Ghencea, dar nu știu. Din presă am și eu informațiile. Eu știu că Ciolacu a spus să se revină la normal cu ce înseamnă FCSB și Ghencea, că e anormal ce se întâmplă.

O să jucăm în funcție de rețetă financiară. Cu Dinamo jucăm acolo, dar am fi jucat pe Arena Națională dacă era disponibilă. Eu nu mai vreau să fiu ostentativ, să pun mâna pe stadionul lor, e al lor, că e Steaua, că e nu știu ce”, a .

„O să mă duc să joc acolo vreo 5-6 meciuri și în rest nu mă interesează! Ce prejudiciu e? Ei fac anul ăsta 10 ani. Să vină Talpan și să spună câți bani a câștigat din vânzarea materialelor cu marca.

Câți bani ați câștigat din vânzarea mărcii? Ei nu pot cere nimic. Ei n-au avut echipă, dar puteau să vândă tricouri cu echipa Steaua? Dacă tu n-aveai tarabă, care e prejudiciul? Că tu n-aveai tarabă ca să vinzi!

Cine i-a ținut să nu facă? Vin eu și spun conform legii europene și românești că dacă n-ai folosit cinci ani o marcă ea decade. Numele Steaua nu pot să-l scoată.

Probabil vom plăti chirie cât a plătit echipa națională acolo. Plătesc acolo cât spune legea. Cine face cum nu spune legea să facă pușcărie! Dacă nu, vor cu bătaie și să se bată cu Peluza Nord. O să facem cum spune legea, există niște norme.

Ce treabă am eu cu clubul lor? Să-l distrug eu? Nu mai vreau să jignesc, dar într-o țară în care Talpan spune ce vrea… ai vorbit vreodată cu el? Ți se pare că e în regulă? Când vorbim despre Talpan așa trebuie să vorbim. Ce prejudiciu să plătești când tu în 10 ani n-ai făcut nimic? O să facem revizuire și nu o să mai existe ăla.

Eu am demonstrat ce am putut și eu, m-am zbătut, ce am demonstrat, am demonstrat! O să punem niște prețuri să fie atractive și să câștigăm bani, că eu vreau să câștig bani. Dacă nu e atractiv prețul, nu mai vine lumea.

Pun prețuri să vină lumea să umplem stadionul. Punem prețuri mijlocii. Din meciul ăsta vreau să iau și eu 400.000-500.000 de euro”, a mai spus Gigi Becali.