Gigi Becali nu a întârziat cu răspunsul pentru Victor Pițurcă. Fostul selecționer al României . Latifundiarul din Pipera a venit cu o replică pe măsură.

Gigi Becali, răspuns dur pentru Victor Pițurcă după ce l-a numit „anti-fotbal”: „Să-și vadă de familia lui! E rușinos!”

Victor Pițurcă a atacat pe toată lumea în intervenția de la TV Digi Sport pe care a avut-o în cursul zilei de joi, 11 aprilie. „Piți” a vorbit despre plecarea lui Adrian Mutu de la CFR Cluj, , dar și despre Gigi Becali și FCSB.

Fostul selecționer al României l-a atacat pe Gigi Becali, iar patronul liderului din SuperLiga a venit cu replica. „Pe Pițurcă îl îndrum să-și vadă de treaba lui, de familia lui. E rușinos. Avem o vârstă.

De ce trebuie să vorbești tu de un fost prieten al tău așa. Nu-i frumos să vorbești așa. Ironii să facă el cu cine vrea, nu cu mine. Am o vârstă, nu-mi mai arde de ironiile lui

„Să se înțeleagă bine, eu nu sunt stăpân de oameni”

„Am zis eu că știu sport? Eu nici nu zic că mă pricep. Eu am niște principii de viață, nu că mă pricep eu. Poate că are dreptate cine vrea, dar principiile mele sunt ale mele. Să se înțeleagă bine, eu nu sunt stăpân de oameni, ci de afacerea mea.

Eu stăpânesc la mine în curte. Dacă eu dau salariile, faci ce zic eu. Când vii să lucrezi cu mine, știi principile mele și ce vrei să faci. Becali vrea să stăpânească averea lui. Eu respect contractul și salariul.

Tu respecți că ai un contract cu mine și faci ce spun eu. Că nu mă pricep eu la sport, fiecare poate spune ce vrea, e posibil să nu mă pricep. M-am dus eu să fac antrenamente?”, a declarat Gigi Becali, la .

De ce se implică Gigi Becali la FCSB?! „Nu vreau să intru în faliment”

Gigi Becali este criticat pentru că se implică atât în deciziile tactice de la FCSB, cât și în schimbările de pe parcursul meciurilor. Patronul „roș-albaștrilor” a spus că recurge la astfel de acțiuni pentru a scăpa de faliment. Ulterior, latifundiarul din Pipera a vorbit despre banii pe care i-a investit în fotbal.

„Eu fac asta ca să nu intru în faliment ca Dinamo, ca Rapid. Toți au intrat în faliment. Sepsi n-a intrat în faliment. Bun, și ce a câștigat? Din toate calculele, îl excludem doar pe Hagi. FCSB are la ora asta 15 milioane de euro datorie la Becali și încă 10 de când am preluat clubul.

Eu am avut ofertă de 50 de milioane. Eu dacă vând câștig 25 de milioane. Vorbim de CFR care are 35 de milioane datorie, plus încă vreo 10 la Paszkany și dacă se vinde nu o ia nimeni. Eu am știut să investesc, m-a dus mintea.

Am dat 10 milioane când lumea nu avea bani. Noi trebuie să vedem trecutul, istoria este scrisă. Cupa Campionilor, Real Madrid, Chelsea bătută, semifinale de Cupa UEFA, 11 milioane pe an.

„Dacă duc echipa în Champions League, Pițurcă ce o să mai zică?”

Noi trebuie să vorbim aici de bani și de performanțe. Dacă nu mă pricep la fotbal, câștig bani. Totul în lume e pe bani. Când vorbesc cu voi vorbesc despre bani, când merg la biserică vorbesc despre Hristos.

Dacă duc echipa în Champions League, Pițurcă ce o să mai zică? Eu n-am nevoie să fiu antrenor, am nevoie să câștig bănuțul meu. Crezi că mă interesează dacă mă laudă cineva? Ce câștig eu din laude? Eu nu vreau să mă bat la evitarea retrogradării. Eu vreau să mă duc să iau 50 de milioane și să iau bătaie cu 25-0”, a fost discursul lui Gigi Becali.