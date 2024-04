Gigi Becali, show ca pe vremuri în direct la Fanatik SuperLiga: ”Dan Petrescu e la degetul meu mic. Sunt antrenor de Manchester acum”

, scor 2-1, în etapa cu numărul 7 a play-off-ului SuperLigii. După meci, Gigi Becali a oferit declarații spectaculoase.

Gigi Becali, show în direct după titlul câștigat de FCSB

Gigi Becali a vorbit în direct la FANATIK SUPERLIGA despre titlul câștigat de FCSB și s-a comparat cu antrenori ca Dan Petrescu și Marius Șumudică, care la rândul lor au ridicat trofeul de campioni în România.

”Nu am fost F16, a fost rachet cosmică echipa. Noi la 1-1 eram campioni. S-au enervat, stai puțin că dăm noi un gol. Să nu îi lăsăm să se apropie deloc? Sunt încântat de joc, ce le-am zis eu, asta au făcut.

Șucu m-a felicitat când ne-am întâlnit cu Gino cu Liga, toți. Iftime e prietenul meu. De unde să mă felicite dacă eu vorbesc în continuu la telefon? Păi eu vorbesc cu tine sau citesc mesaje?

Eu acum sunt antrenor de mare marcă, Dan Petrescu e la degetul meu mic. Eu sunt de Manchester acum. Șumudică și Dan Petrescu nu pot face ca Gigi Becali antrenor”, a declarat patronul FCSB la FANATIK SUPERLIGA.

Gigi Becali: ”Eu am avut mereu sabia sus și am ținut-o calumea”

Latifundiarul din Pipera a anunțat că FCSB va lua titlul anul viitor la o distanță mult mai mare de contracandidate și este convins că Dumnezu l-a ajutat să nu ajungă în faliment în cei 25 de ani de când este finanțatorul clubului.

”Anul viitor vei vedea distanța mai mare. Știi de ce? Pentru că am pus cupola, acum încep să pun mozaicul. Am fost credincios lui Dumnezeu, și am îndeplinit făgăduințele mele de acum 10-15 ani.

De-aia mă ținea Domnul numai la distanță cu campionatul, trebuia să îmi îndeplinesc făgăduința. Când am pus cupola, am spulberat tot. Fără Dumnezeu nu faci nimic, dacă nu era El, mă spulbera.

Sunt în fotbal de 25 de ani. Dumnezeu m-a ținut în frunte când toți au căzut. Copos praf, Turcu, Dumnezeu să-l ierte, Iancu, Porumboiu, Borcea, Nețoiu, Nicu Badea. Oameni cu bani mulți, spulberați.

Eu am avut mereu sabia sus și am ținut-o calumea. Uită-te la Dinamo. Spune lumea că uite, sunt brand. Uite că e pe ultimul loc. Păi nu joci cu brand, joci cu bani, bagi bani.

Dinamo nu e brand? A retrogradat. Nu e Rapidul brand, nu a fost Rapidul brand? Uite că a retrogradat anul trecut, a fost în Liga a 4-a. Nu a fost Vaslui, Petrolul, UTA, Farul brand? Toate echipele mari. Retrogradaseră toate.

Au căzut toate în B, în C, în D. Eu sunt singurul de 25 de ani care am ținut flacăra”, a completat Gigi Becali.

Gigi Becali crede că FCSB poate ajunge în Champions League

și chiar o poate câștiga dacă rugaciunile sale sunt făcute cum trebuie.

”Să vedeți voi acum Liga Campionilor, ce o să zică ceilalți de Becali. E greu, dar dacă eu sunt credincios Dumnezeului meu, câștig și Cupa Campionilor dacă fac rugăciunea cum trebuie”, a mai declarat Gigi Becali, după FCSB – Farul 2-1.