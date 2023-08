Gigi Becali și-a făcut praf jucătorii după FCSB – CSKA 1948 3-2. Singurul care a scăpat

E vorba de Damjan Djokovic, autorul unei ”duble” care a pecetluit practic soarta calificării în turul 3 Conference League. Patronul celor de la FCSB a dezvăluit că nu a fost dezamăgit că echipa sa a primit două goluri ci, mai degrabă, faptul că nu a putut să menajeze mai mulți titulari pentru meciul de duminică cu CFR Cluj.

Gigi Becali și-a făcut praf jucătorii după FCSB – CSKA 1948 3-2

”Pe mine aseară m-au dezamăgit toți jucătorii, nu unul. De ce? Pentru că bă, trebuie să le dai 3-4, nu să primești gol. Bine, golurile ălea, centrează unul, vine dă cu capul sau dă unul un corner. Golurile nu le reproșez, reproșez la toată echipa, ce reproșez, că am vrut să odihnesc jucătorii, nu am mai putut, Șut, Djokovic, Olaru, a ieșit Coman, dar pe restul n-am putut. Djokovic pot să zic că nu m-a dezamăgit, și Olaru, multe pase greșite, Tavi Popescu cum a intrat numai pase la adversar, neatacat de nimeni.

, am auzit că sunt echipă foarte bună, nu mai pot să spun nimic, vom vedea. După meciul cu CFR să veniți să spun părerea mea, ăsta e care dă ora exactă”, a transmis Gigi Becali. Așadar, meciul cu CFR Cluj este prima mare finală pe care FCSB o va disputa în acest an în campionat, pentru că derby-ul cu Dinamo nu poate fi luat în considerare din cauza diferenței de valoare dintre cele două formații.

CSKA 1948 Sofia a pus mai multe probleme celor de la FCSB decât era așteptat, cu toate că după meciul tur, câștigat de FCSB cu 1-0 la Sofia, MM Stoica nu și-a menajat jucătorii pentru o prestație cel puțin slabă. ”Sub orice așteptare. Singura veste bună e că am câștigat. Nu vreau să laud pe nimeni pentru că s-ar înțelege că restul nu au jucat bine. Unii dintre jucători nici măcar n-au avut atitudine. Dar despre asta vom vorbi cu ei. Suntem o echipă și nu discutăm în public. CSKA Sofia e de play-out Liga 2 la noi”, puncta MM Stoica la OrangeSport.

Chiar și așa, formația de a ajuns și pe Arcul de Triumf să conducă cu 2-1, însă Damjan Djokovic a fost cel care a liniștit lucrurile după ce a reușit o dublă de excepție. Imediat după meci, Djokovic a explicat prin ce a trecut echipa sa și s-a arătat mulțumit că FCSB a reușit să dea dovadă de forță pentru a întoarce în cele din urmă rezultatul.

”Noi ne-am făcut jocul greu, am intrat în jocul lor, dar ne-am refăcut, am arătat caracter și am întors scorul. Nu a fost bine din partea noastră, la 1-1 trebuia să fim mai concentrați. E bine că am întors scorul și mergem mai departe. Trebuie să fie o lecție, cred că am intrat puțin cam moale, nu se poate așa în Europa. Trebuie să ne învățăm.

Cred că ați văzut și voi. Ei au simțit că poate nu reușesc tehnic sau tactic cu noi, au băgat atributele (n.r. agresivitatea). M-au luat emoțiile puțin (n.r. la faza în care și-a lovit adversarul cu palma). Bine, atât de agresiv nu a fost… A fost un actor bun adversarul. Trebuie să învăț să fiu mai calm”, a declarat Damjan Djokovic.

Mai mult, Damjan Djokovic a avut un mesaj pentru fostul său antrenor Marius Șumudică, cel care-l certa că nu apare destul de des la finalizare. ”Întrebare bună (n.r. când a înscris ultima oară două goluri într-un meci). Cred că la CFR, la Giurgiu, acum doi-trei ani. Ca o glumă, m-a certat puțin înainte de meci Șumi, trebuie să fac cum zice el”, a transmis Damjan Djokovic.

