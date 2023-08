Gigi Becali și-a susținut declarațiile și după victoria la limită a celor de la FCSB, scor 3-2 cu CSKA 1948 Sofia în preliminariile UEFA Conference League. Înaintea partidei, . Deși echipa sa a fost condusă cu 1-2, Gigi Becali și-a menținut poziția și a mărturisit că nu a avut nici cea mai mică îndoială în privința calificării.

Gigi Becali, genial după FCSB – CSKA 1948 3-2: “Ce emoții, bă?!”

FCSB a deschis scorul la meciul tur cu CSKA 1948 Sofia , după o fază construită excelent de jucătorii vicecampioanei. După pauză, bulgarii au punctat de două ori, însă pe final din nou Djokovic și Octavian Popescu au stabilit soarta calificării.

ADVERTISEMENT

„Unde au întors? Întors înseamnă un gol în plus. Ce emoții, de unde emoții? Pentru ce emoții? Nu v-am zis, mă, că e câștigat? Care e rezultatul, am zis că e câștigat? Hai, la revedere cu minciunile și cu vrăjelile și că a făcut, că a dres, că n-a făcut.

Am zis că e câștigat s-a câștigat. Că nu știu ce, că s-au dat două goluri din două șuturi pe poartă. Așa se întâmplă. Dacă vrea Dumnezeu se poate întâmpla orice. N-am avut nicio emoție, ce emoție să am?”, a declarat Gigi Becali.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali și-a adus aminte de Horațiu Feșnic: „Rămâne toată viața lui cu pată”

Jocul de la București a fost dur din punct de vedere fizic, iar Gigi Becali l-a comparat pe „centralul” albanez Juxhin Xhaja cu Horațiu Feșnic. Arbitrul român a fost extrem de permisiv și nu a acordat două cartonașe roșii la faulturile lui Dragoș Grigore și Răzvan Onea din Rapid – FCSB, scor 1-0 în play-off-ul sezonului trecut.

„A fost și un arbitru, un Feșnic albanez. N-ați văzut unde e Feșnic acum? Vedeți? Faci o mizerie și toată viața sa îl va urmări. Ce a făcut el atunci îl va urmări. Pentru ce să faci o prostie ca să ajuți pe unii sau că îți bagă unii: ‘Bă, vezi că poate îl aduci tu pe Adi puțin’. Că eu știu cam cine, e unul acolo MS care: ‘Bă, poate îl ajuți și tu pe Adi că sunt prieteni’. Feșnic rămâne toată viața lui cu pată ce a făcut el cu Rapidul.

ADVERTISEMENT

N-are cum să șteargă, nu mai poate să șteargă, a văzut milioane de oameni. Mai greșește arbitrul, nu zice nimeni că s-au mai uitat, sunt de 20 de ani în fotbal, dar asta nu se uită niciodată. Să-l nenorocești pe unul să nu dai roșu, să nu dai două roșii clare, toată viața îl țin minte și eu, numai când îl văd”, a mai spus Gigi Becali.

Gigi Becali nu se mai teme de arbitraj: „Vassaras și Burleanu și-au dat seama”

Pentru FCSB urmează duelul cu CFR Cluj din a patra etapă a SuperLigii care va avea loc pe stadionul Ghencea. Gigi Becali nu își face probleme din cauza arbitrajului. Latifundiarul din Pipera este de părere că Vassaras și Burleanu au înțeles care este marea problemă a fotbalului românesc.

„(n.r. vă temeți de arbitraj cu CFR?) Nu, nu pentru că am văzut o ameliorare a arbitrajului. Probabil și Vassaras, și Burleanu și-au dat seama că cea mai mare problemă a fotbalului este arbitrajul. Celelalte mai vedem că fotbal de femei, că 21, că 71, că 92. Aia mai trece. Arbitrajul e o problemă pentru că vede toată lumea, rămâne pată.

ADVERTISEMENT

Eu cred că au făcut ședințe și plus de asta, cum am spus, cred că m-au ascultat că le-am dat un sfat pentru că am vârstă. Dacă ai VAR, du-te bă la VAR, te dor picioarele? Te doare mâna sau capul? Du-te și vezi și numai ai treabă”, a încheiat Gigi Becali.

FANATIK SUPERLIGA se vede în fiecare luni, marți și vineri, de la ora 10:30 LIVE doar pe site-ul FANATIK.RO. În aceleași zile de la ora 17:30, emisiunea poate fi urmărită ÎN PREMIERĂ pe canalul de Youtube FANATIK și pagina de Facebook Horia Ivanovici.