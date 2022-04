Gigi Becali și Mihai Stoica s-au rugat împreună la Muntele Athos. Imagine de colecție cu cei doi conducători de la FCSB. Foto

Gigi Becali n-a fost prezent la victoria FCSB-ului cu FC Voluntari, scor 4-0. Finanțatorul roș-albaștrilor a participat la o slujbă la Muntele Athos, care durat 11 ore și la care a fost însoțit de doi apropiați.

Imagine inedită cu Gigi Becali și Mihai Stoica, surprinși la slujbă pe Muntele Athos înainte de FCSB – FC Voluntari 4-0

În etapa a patra a play-off-ului Casa Pariurilor Liga 1, FCSB a obținut cea mai categorică victorie din 2022. Echipa lui Toni Petrea a învins-o cu 4-0 pe FC Voluntari și , aflându-se la cinci puncte în spatele liderului CFR Cluj, cu care are meci duminică, 17 aprilie, în Gruia.

Conduși de pe margine de Mihai Pintilii, având în vedere că Petrea a fost suspendat, roș-albaștrii au fost privați și de prezența patronului, care în ziua meciului s-a întors de la Muntele Athos, acolo unde a fost însoțit de managerul general Mihai Stoica.

În mediul online chiar a apărut o fotografie cu Gigi Becali și Mihai Stoica în biserică, aceștia asistând la o slujbă care a durat nu mai puțin de 11 ore. Alături de cei doi oficial FCSB a fost prezent și Florin Vulturar, agent FIFA și apropiat al patronului vicecampioanei României, dar și Alexandru Tudor, fostul arbitru FIFA și actual consilier la FCSB și Mihai Mincu, soțul Teodorei Becali.

A doua imagine de colecție cu Gigi Becali din excursia de la Muntele Athos

Gigi Becali a devenit viral în ultima săptămână datorită excursiei la Muntele Athos. Înainte de plecare, pe aeroport, finanțatorul FCSB a făcut o poză cu un fan. În imaginea respectivă, .

Totuși, fanul latifundiarului din Pipera nu s-a ales doar cu fotografie cu omul pe care îl admiră, ci și cu 200 de euro.

„L-am întrebat: ‘tăticu, fac și eu o poză cu tine?’ Mi-a răspuns afirmativ. Am făcut o poză cu el și m-a întrebat unde mă duc, i-am zis că la muncă.

M-a întrebat dacă am copii și când i-a zis că am trei copii, a scos portofelul și mi-a dat 200 de euro, să am pentru ei. Era îmbrăcat foarte simplu, oamenii treceau pe lângă el și nu îl recunoșteau.

Eu cred că Gigi Becali este Dumnezeu pentru mulți oameni care au nevoie. Ajută pe toată lumea fără nici cea mai mică reținere”, a povestit cel care s-a fotografiat alături de Gigi Becali.