Gigi Becali, ultima mișcare pentru FCSB – Dinamo în Ghencea: „Azi îl sun pe Prim-ministru”

Gigi Becali încă speră că FCSB va putea să joace derby-ul cu Dinamo pe stadionul Ghencea și să încaseze astfel în jur de jumătate de milion de euro din bilete. Patronul FCSB a intervenit la .

Gigi Becali îi cere din nou ajutorul lui Marcel Ciolacu pentru a juca în Ghencea: „Dacă nu te ascultă, nu o să fii un bun conducător”

Gigi Becali pune presiune și a dezvăluit că va vorbi din nou cu el pentru ca FCSB să joace în Ghencea: „Astăzi o să încerc să îl sun pe prim ministru, să îi spun: Domnul prim-ministru, ce știu e că te-ai ținut de cuvânt în toate. Dacă nu o să te asculte ca prim ministru, dacă nu o să te și asculte miniștrii sau subalternii, nu o să fii un om autoritar, un bun conducător’”.

Patronul FCSB consideră absurde cererile celor de la CSA Steaua: „Penru că așa: ‘Da, domne! Facem, dregem’, și apoi să vii cu chichițe, că un milion de euro! Ce un milion de euro?! Ce un milion, mă! Un gazon costă 200.000! Cum să îți dau ție un milion dacă se strică gazonul?! Fac gazonul nou! Poliță de asigurare pe gazon mi se pare că dă numai Belgia sau Olanda.

Pe urmă nu știam! Că dacă se folosesc cumva însemne cu Steaua, talala, răspundem noi. Eu ce răspund? Ce vorbesc cu tine! Tu poți să răspunzi de angajații tăi sau de oamenii care se uită la Fanatik sau citesc Fanatik? Nu poți să răspunzi!”.

Horia Ivanovici i-a citit lui Gigi Becali condiția pusă de „militari”: „Se obligă FCSB, prin toți reprezentanții săi, acționariat, conducere și după echipă, să nu utilizeze și să nu permită utilizarea niciuneia dintre mărcile Clubului Sportiv al Armatei Steaua. Să nu afișeze, să nu permită afișarea de mesaje denigratoare la adresa acestuia și sau mesaje care să genereze confuzie privind identitatea de brand, marcă și palmares. A scris GSP azi dimineață. Păi cum poți să accepți așa ceva?”.

Gigi Becali nu vrea să cadă în capcana CSA Steaua: „Cum să accept așa ceva?! Cu alte cuvinte zic că am pierdut procesul!”

Gigi Becali e conștient că dacă ar accepta o astfel de cerere și-ar tăia singur craca de sub picioare: „Cum să accept așa ceva?! Cu alte cuvinte zic că am pierdut procesul! Păi eu sunt Steaua, bă! Că eu am luat Steaua! Puteți să faceți voi ce vreți cu stadiul ăla. Eu am luat Steaua de la miniștrii și generalii voștri de armată.

Am luat-o de la Guvernul României care a dat hotărâre de guvern. Năstase a dat Steaua la asociație. Eu asta am luat, Steaua! Nu, că nu e Steaua, că e Steaua… că am luat-o pe Steaua! Și puteți să vă dați voi de pământ, că eu tot Steaua am luat!”.

Patronul FCSB a desființat-o pe judecătoarea care i-a dat dreptate lui CSA Steaua: „Aveți demnitate, lasă procesul! Lăsați instanța să zică. ‘Nu, că a zis doamnă judecătoare!’. Aia care a zis că ‘Domne, n-ai voie să folosești Steaua’, m-am interesat de ea. Pierdeau oamenii procesele pentru că aveau avocatele bijuterii și blănuri și ea nu suporta! Îți dai seama, se întâmplă, dai de unul nebun din 100, care e împotriva lui Becali și îți dă o hotărâre dinasta! Acuma e Înalta Curte, dar acolo e altceva. Alt fel de judecători”.

Patronul FCSB vrea ca echipa sa să primească aceleași condiții de închiriere ca FRF: „Ordinul se ascultă cu sfințenie”

Gigi Becali a descoperit stratagema celor de la CSA Steaua: „Nu că nu le accept, dar să răspund eu pentru suporteri sau pentru alte persoane?! Cum să spun eu că nu e Steaua, când eu am proces și mă judec să le anulez lor marca?! ‘Uite, domne, ce zice prin contract’. Cu alte cuvinte merge la proces și spune: ‘Uite, nu mai are voie să facă proces! Că recunoaște că nu e Steaua!’. Asta nu se poate așa ceva!”.

Patronul FCSB i-a adus aminte lui Marcel Ciolacu de un alt episod: „Adică tu, prim ministru, dai ordin și mi-a zis: ‘Avem obligația și datoria ca Steaua să joace în Ghencea. Deci primul ministru a promis că Steaua să joace în Ghencea. Acum un an aproape a promis, eram la Patriarhie, pe scenă.

Bun, acuma el vine, dar se ține de cuvânt, dă ordin la ministru, ministrul dă ordin mai departe, respectă, pe când ăia vin și bagă niște chichițe acolo, Lasă, mă, că nu-i problemă, că ascultăm ordinul ministrului, dar băgăm ceva acolo în contract! Asta înseamnă că nu ascultă ordinul!

Ordinul se ascultă cu sfințenie și nu se bagă bețe în roate! Domne, pui acolo clauzele care le pun Federației. Cum ai închiriat la fedederație și mie la fel, că nu ești privat ca să pui cât vrei și cum. Ești instituție publică”.

Becali a continuat cu sfaturile pentru Marcel Ciolacu: „Când dau un ordin, trebuie să execute întocmai și în toate”

Gigi Becali nu înțelege cum Marcel Ciolacu accepta ca decizia sa să nu fie respectată: „Eu îmi dau seama acum ce înseamnă autoritatea în România! Eu când sunt conducător, de la mine în jos, când dau un ordin, trebuie să execute întocmai și în toate!

Dar dacă eu dau ordinul și îi spun lu Luțu: ‘Bă, fă aia!’. Și Luțu îi spune la un alt angajat și ăla face la mișto și bagă bețe în roate mai mult, atunci eu nu mai sunt conducător. Nu vreau să insinuez nimic, că îmi place de Ciolacu. Dar dacă n-ai putere în cuvânt și dacă subalternii fac mizerii, nu e în regulă treaba”.

În concluzie, Gigi Becali nu e dispus să plătească polița de asigurare: „Domne, nu știu, dacă a băgat asta cu un milion, noi poate ne-am asuma celelalte condiții… Suntem în România. Când ești în România, așteaptă-te la orice lucruri aberante”.

