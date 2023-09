Gigi Becali vrea să dea lovitura şi să transfere o “perlă braziliană” la FCSB: “Este mult, mult peste nivelul din Superligă!”

FCSB continuă să caute întăriri în lupta pentru titlu. . Acesta și-a trimis scouterii în Brazilia pentru a-i aduce un mijlocaș de profil ofensiv. Florin Vulturar, omul de încredere al lui Becali, confirmă interesul pentru jucători extracomunitari.

FCSB transferă din Brazilia

“Avem câțiva jucători, chiar acum am urmărit un brazilian foarte interesant, am vorbit de el. E un mijlocaș ofensiv. Nu vreau să se audă că după nici nu mă pot atinge de el. E un jucător mult peste nivelul Ligii I. Important este să poți să îi și aduci. Sunt jucători foarte buni și în Africa, Brazilia, Argentina.

Dar să fie la nivelul la care să ne putem atinge de el. Jucătorul brazilian este jucător de primă ligă, acum nu de la primele 6-7 echipe, undeva pe la echipele din mijloc. Poți să te atingi, poți să aduci cu procente, multe variante pe are noi le știm.

Nu poți să aduci jucători de la primele 2-3 pentru că e imposibil, dar sunt jucători care mai scapă, care te poți atinge de ei. Vedem, trebuie să vedem dacă e accesibil, dacă nu, mergem mai departe. Target-ul e cât se poate de tineri”, a declarat Florin Vulturar.

Florin Vulturar se ocupă de scouting-ul extern al FCSB-ului

Experimentul Ngezana a dat roade. Înarmat cu acest succes, Gigi Becali privește din nou peste hotare în speranța unei noi lovituri financiare. Brazilia și Africa de Sud sunt locurile unde FCSB își caută viitoare vedetă.

“De la 18 ani în sus, undeva pe la 21 – 23 eu zic că e destul de ok. Brazilianul acesta e sub 30 de ani, un jucător foarte interesant. Are stilul lui Elton așa puțin, e mingicar. O să plecăm și în Africa de Sud, bine nu plecăm toți, plecăm 2-3.

Și acum discutăm, să prindem mai multe meciuri, vreau să văd și 2-3 trialuri de la jucători mai tineri, de la academii. În primă fază vom sta maxim 2 săptămâni, după care vedem. Nu avem vreun target clar acum, momentan doar îi vedem. Nu se pune problema de un jucător anume.

Eu mă duc să văd piața, să văd ce găsesc. Să caut un atacant, sau orice jucător bun. Cele mai mari lipsuri în România sunt la atacanți și fundași centrali, în rest ne mai cârpim. Un atacant, doi atacanți, să găsim, să fie accesibili. Nici în Africa de Sud nu e ieftină piața”, a completat Florin Vulturar.

