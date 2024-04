Gina Pistol, mărturie neașteptată despre minunea din viața sa. Cum a devenit mamă: ”Mi-a adus de pe Muntele Athos…”

Gina Pistol, despre minunea din viața sa. Cum a devenit mamă. O persoană extrem de apropiată i-a adus un lucru de preț de pe Muntele Athos care s-a dovedit că fost extrem de util în cazul fostei prezentatoare TV.

Gina Pistol, declarație surprinzătoare despre miracolul din viața ei. Cum a ajuns să rămână însărcinată cu fiica sa, Josephine

Gina Pistol a făcut o declarație surprinzătoare despre miracolul din viața ei. Cum a ajuns să rămână însărcinată cu fiica sa, Josephine. Vedeta a povestit la un moment dat că medicii nu i-au dat nicio șansă de a deveni .

Fosta moderatoare de la Chefi la cuțite nu și-a pierdut speranța datorită partenerului de viață care i-a spus că se va întâmpla acest lucru la momentul potrivit. Mai mult, artistul i-a adus un obiect valoros de pe Muntele Athos.

Renumitul prezentator de la Românii au talent a stat la schitul Prodromu pentru a-și găsi liniștea, iar la întoarcerea acasă a venit cu un dar de preț pentru frumoasa blondină. I-a luat brâul Maicii Domnului pe care iubita sa l-a purtat în permanență.

„Mie Andrei mi-a adus de pe Muntele Athos brâul Maicii Domnului. L-am purtat. L-am pus într-un portofel și era cu mine tot timpul”, a mărturisit Gina Pistol într-un podcast, conform .

Gina Pistol: ”Nici nu știu cum să îți explic ce am simțit”

Gina Pistol este o persoană credincioasă, dovadă că în viața sa a apărut o minune în urmă cu mai bine de 3 ani. A devenit mamă la aproape 40 de ani, subliniind că atunci când a rămas însărcinată nu se afla într-o perioadă fertilă.

„În urma unor analize am aflat și mi-au spus mai mulți medici că nu am nicio șansă, am șanse 0,1 să rămân însărcinată. Chiar și cu tot felul de tratamente și așa, nu îmi promite nimeni nimic.

Am rămas însărcinată și știu momentul în care am rămas însărcinată. Eram într-o perioadă în care nu eram fertilă. Ce am simțit eu în momentul ăla, nu am mai simțit niciodată în viața mea.

Nici nu știu cum să îți explic ce am simțit”, a mai spus Gina Pistol, mai arată sursa menționată anterior. Smiley, pe numele real Andrei Tiberiu Maria, a relatat în podcastul lui Damian Drăghici experiența de pe Muntele Athos, unde a simțit o mare pace interioară.