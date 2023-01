Gina Pistol, mesaj îngrijorător legat de fiica sa, Josephine: ”O să plâng”

Prezentatoarea de la Antena 1 a distribuit un legat de fiica sa, Josephine. Blondina simte că va plânge în următoarele ore după ce a ales să plece din România însoțită numai de partenerul de viață.

Gina Pistol, postare alarmantă despre fetița sa, Josephine. Ce a mărturisit iubita lui Smiley

Gina Pistol este extrem de atașată de și a lui Smiley, cu care formează un cuplu de 7 ani. Gazda emisiunii culinare Chefi la cuțite stă departe de micuță foarte rar, așa cum se va întâmpla în următoarele zile.

Blondina și artistul au profitat de timpul liber și au plecat într-o scurtă vacanță, însă nu au luat-o și pe fetița lor. Copila care va împlini 2 ani pe 9 martie 2023 a rămas cel mai probabil în grija bunicilor paterni.

„După o vacanță în trei, urmează o mini vacanță în doi. De când am ajuns în aeroport tot am senzația că îmi lipsește ceva. Copilul! Mă simt ciudat că am mâinile libere. Nici nu mai știu ce să fac cu ele.

Pe cât punem pariu că o să plâng de dor în următoarele două-trei ore?”, a scris Gina Pistol pe pagina pe .

Gina Pistol și Smiley, vacanță în doi

Gina Pistol și Smiley, pe numele său real Andrei Tiberiu Maria, au plecat în urmă cu puțin timp într-o vacanță în doi. Cei doi nu au oferit detalii despre destinația turistică unde se vor relaxa în perioada următoare, dar cu siguranță este un loc cu mult soare.

Renumita prezentatoare de la Chefi la cuțite speră să nu-i simtă prea mult lipsa fiicei sale, Josephine, pentru care o perioadă lungă a renunțat la proiectele în televiziune.

Micuța este motivul pentru care nu a mai plecat în America Express sezonul acesta și nici anteriorul, când s-a numit Asia Express.

Blondina a fost înlocuită de Irina Fodor care a primit sfaturi prețioase de la fosta vedetă Playboy. Moderatoarea a inițiat-o pentru a-i fi mai ușor pe timpul celor două luni de filmare.