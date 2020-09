Giovanni Becali îi critică pe spaniolii de la Dinamo: ,,Nu se poate ca unii să joace pe 30.000 de euro, iar alții pe câteva zeci de milioane!”

Giovanni Becali critică politica finanțatorilor spanioli ai lui Dinamo, care aruncă cu salarii extrem de marii pentru jucătorii proaspăt aduși din străinătate, în timp ce tinerii fotbaliști sunt plătiți cu mult mai puțin.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Fostul impresar face lobby pentru jucătorii săi pe care încă îi reprezintă prin intermediul firmei pe care o deține și a avut o întâlnire cu spaniolii lui Dinamo, pe care chiar îi cunoștea, fiind printre puținii oameni din fotbalul românesc care pot spune acest lucru.

Giovanni Becali a dat exemplul lui Ricardo Grigore, care are un salariu lunar de doar 2.500 de euro, în timp ce fotbaliștii aduși de spanioli în această vară au salarii de zece ori mai mari!

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Giovanni Becali: ,,Am vorbit cu ei. Au înțeles”

Fostul impresar s-a întâlnit special cu finanțatorii lui Dinamo, probabil după ce unii dintre jucătorii săi s-au plâns de restanțele salariiale și sumele prea mici pe care le câștigă în comparație cu noii veniți, iar Ioan Becali a discutat imediat cu aceștia: ,,Mă cunoșteam cu unii dintre ei (n.r – spanioli). Mă cunosc cu Juan Melero, cel care dirijează din umbră. Au ambiții serioase, au plătit salarii restante. Sper să le facă niște salarii decente jucătorilor mei. Nu se poate ca unii să joace pe 30.000 de euro, iar alții care joacă pe câteva zeci de milioane”, a spus indignat Giovanni.

Becali are o relație foarte bună cu jucători precum Ricardo Grigore, Moldoveanu sau Mihaiu, care au toți salarii de 2.500 de euro: ,,Să-i mărească și lui Ricardo cum i-au mărit lui Sorescu. Fă-le și ăstora 4,5 mii”, a spus Giovanni la digisport.

ADVERTISEMENT

Giovanni Becali: ,,M-a sunat Mourinho imediat după tragerea la sorți”

Ioan Becali a mărturisit că a fost sunat de antrenorul lui Tottenham, Jose Mourinho, care l-a invitat la meciul cu Botoșani și a cerut informații despre echipa lui Marius Croitoru: ,,M-a întrebat ce echipă e Botoșani, cum joacă. I-am zis să fie atent, că se joacă un singur meci”, a spus Giovanni în cadrul unei emisiuni la Digisport.

Mourinho i-a spus că este convins va întâlni echipa din România, pentru că FC Botoșani va trece de macedonenii de la Shkendija, cu care joacă joi în Europa League: ,,A fost o discuție interesantă. A doua zi după tragere m-a sunat, el crede că îi scoate ușor pe Plovdiv și că Botoșani trece de turul doi”, a mai dezvăluit Giovanni.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Giovanni Becali crede în șansa lui Tătărușanu la AC Milan

Fostul impresar are o altă părere despre transferul lui Ciprian Tătărușanu la AC Milan și crede că situația fotbalistului va fi diferită față de cea de la Lyon: ,,La vârsta pe care o are şi salariile pe care le are, înclin să-i dau dreptate. Încă un an sau doi va continua să apere şi la echipa naţională pentru că nu are concurenţă”, a mai adăugat Becali.

Ba mai mult, portarul titular al lui AC Milan, Donnarumma poate semna cu orice echipă din iarnă, pentru că va intra în ultimele șase luni de contract, iar Tătărușanu poate avea șansa carierei sale, mai ales că portarul care are o clauză de 100 de milioane de euro și șase milioane salariu, nu are o relație prea bună cu conducerea lui Milan: ,,Ei s-au gândit să aibă al doilea portar cu experienţă. S-au gândit, probabil, că la o ofertă de 70, 80 de milioane de euro pentru Donnarumma …la negociere o să ceară 8 sau o să ceară 10 milioane pentru că eu ştiu cum lucrează Raiola, impresarul lui, şi cum lucrează cu Milan, care îi stă în gât”, a tras sec concluzia Becali.

ADVERTISEMENT